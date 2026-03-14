"Zu hart gepusht": Audi mit Bortoleto im Kies, Hülkenberg verpasst Q3 knapp

Es war eine knappe Kiste in der Qualifikation zum Großen Preis von China. Am Ende von Q2 trennten Nico Hülkenberg und der Einzug ins finale Q3 nur zwei Tausendstelsekunden. Zum dritten Mal in dieser Saison heißt es im dritten Qualifying (inklusive Sprint) damit Platz 11 in der Startaufstellung. (Zum Qualifiying-Bericht)

Nach einem Defekt im Sprint, der den Deutschen zwang, seinen Boliden in der 12. Runde abzustellen, rannte der Audi wieder ganz gut. Den Grund für das Aus kannte Hülkenberg auch nach der Session noch nicht, er habe "Fokus und Augen wieder nach vorne auf die Quali gerichtet".

Das Ergebnis gehe für den Audi-Piloten in Ordnung. "Ich wäre gerne noch draußen geblieben, aber ich bin zwei Tausendstel auf der falschen Seite gelandet", so der 38-Jährige. "Saubere Runden, eine saubere Session - viel mehr konnte ich nicht verlangen!"

Bortoleto hat "zu hart gepusht"

Verwunderung äußerte Hülkenberg über den lockeren Einzug in Q2. "Dass uns nur ein Run durch Q1 gebracht hat, ist ziemlich überraschend." Da gebe es "noch große Lücken zwischen den Teams". Williams, Aston Martin und Cadillac schieden ohne große Chancen am Ende des Feldes in Q1 aus. Die Konkurrenz sieht der Audi-Pilot derzeit bei Alpine und Haas.

Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto fühlte sich zu Anfang der Qualifikation wohl im Audi - fuhr mit seinem Boliden auf einen starken 7. Platz in Q1. In Q2 hatte der Brasilianer "ein wenig mit der Balance zu kämpfen". Die letzte Kurve wurde Bortoleto dann zum Verhängnis. Das Heck des Audis brach aus, der 21-Jährige drehte sich und landete im Kiesbett an der Boxengasseneinfahrt.

"Ich wusste, die Runde war okay, sie verbesserte sich. Es wäre eine gute Runde geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob es für Q3 gereicht hätte", so Bortoleto. "Vielleicht habe ich etwas zu hart gepusht, um ein Top-Resultat anzuvisieren." Zwar konnte der Audi-Pilot nach dem Dreher in die Boxengasse abbiegen, für einen neuen Run war es jedoch zu spät. Ins Rennen geht Bortoleto damit morgen von Platz 16.

Hülkenberg will "was Schönes mitnehmen"

Im Gegensatz zu Melbourne habe man in China "Dinge verändert". "Es gab ein Auf und Ab, und wir haben versucht, auf genau dieses kleine bisschen mehr abzuzielen, das ich brauchte. Vielleicht hatten wir es, aber es war ein bisschen zu sehr am Limit."

Für Jonathan Wheatley war es ein reibungsloses Qualifying. "Nico hat das Maximum aus dem Auto herausgeholt und mit Platz 11 eine weitere solide Leistung abgeliefert. Gabi war auf einer guten letzten Runde unterwegs, hat in der letzten Kurve aber einfach ein bisschen zu sehr gepusht und ist im Kiesbett gelandet."

Hülkenberg hofft mit einer guten Ausgangsposition auf Platz 11, dass sie am Sonntag "was Schönes mit nach Hause nehmen können". "Ich gebe so lange Gas, solange alles hält."