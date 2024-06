"Zu kritischer" Norris auf der Suche nach letztem Prozent gegen Verstappen

Lando Norris gibt zu, dass er seinen Start beim Großen Preis von Spanien zu kritisch gesehen hat, während er versucht, einen Weg zu finden, Max Verstappen in der Formel 1 zu schlagen. Norris war im Barcelona-Qualifying nur 0,020 Sekunden schneller als WM-Spitzenreiter Verstappen, was zeigt, wie eng der Kampf zwischen den beiden Teams ist.

Doch der McLaren-Pilot konnte seinen Vorsprung nicht lange genießen, denn er war nicht in der Lage, Verstappen in Schach zu halten, und musste dann mit ansehen, wie Mercedes-Pilot George Russell an beiden vorbeizog und in Kurve eins die Führung übernahm. Norris kämpfte sich an Russell vorbei auf den zweiten Platz, aber Red Bull blieb außer Reichweite.

In seinem typisch selbstkritischen Stil machte sich Norris Vorwürfe, weil er nicht so gut gestartet war wie Verstappen und das Gefühl hatte, dass er dadurch seine Chance auf einen zweiten Karrieresieg verspielt hatte. Nach der Analyse im Anschluss an das Rennen räumt Norris ein, dass er zu selbstkritisch war, da Verstappen nur einen geringfügig besseren Start hatte und gegen Russells starkem Windschatten auf der langen Anfahrt zu Kurve eins ohnehin kaum ein Kraut gewachsen war.

"Keine einfache Antwort": Was fehlt McLaren noch?

Aber es ist bezeichnend für das letzte Prozent, das Norris glaubt, dass er und McLaren finden müssen, um den Verstappen-Red-Bull zu schlagen, der selbst auf nominell schwächeren Strecken wie Imola oder Montreal Ergebnisse einfährt. Auf die Frage, woher das letzte Prozent kommen soll, antwortet er: "Ich glaube nicht, dass es eine einfache Antwort darauf gibt."

"Selbst mein Start war kein schlechter Start. Da war ich vielleicht etwas überkritisch, als ich sagte, ich hätte einen schlechten Start gehabt, aber das stimmt nicht, und George hätte mich trotzdem überholt. Es ist einfach so, dass wir in jedem kleinen Bereich ein bisschen mehr Vorbereitung oder ein bisschen mehr Training freitags oder samstags brauchen, um diese Dinge in den Griff zu bekommen."

"Ich hätte einfach versuchen können, ein Held zu sein und Max außen herum zu überholen, und das hätte nur einen Unfall verursacht, und ich hätte George aus dem Rennen genommen. Nach Kurve zwei war alles sehr gut, sogar unsere Strategie. Ich weiß, dass wir viel Kritik an der Strategie bekommen haben, aber das kommt von Leuten, die keine Ahnung haben, wovon sie reden. Ich bin also mit 99,5 Prozent sehr zufrieden. Nur ein paar Meter neben der Linie haben mich letztes Wochenende gekostet."

Norris: Max "einer der besten Fahrer aller Zeiten"

"Selbst wenn ich das vergangene Wochenende Revue passieren lasse, glaube ich nicht unbedingt, dass wir ein viel schnelleres Auto als Red Bull hatten", betont er. "Ich sah schneller aus als Max, weil ich längere Stints fuhr und ein gutes Reifendelta hatte. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber vier Runden Reifendifferenz zu einem anderen Auto in Barcelona sind ziemlich extrem, was den Rundenzeitunterschied angeht."

Norris sagt jedoch, dass sich sein Auto in den letzten Rennen zu einem Allrounder entwickelt hat, nachdem die Schwächen bei niedrigen Geschwindigkeiten ausgemerzt wurden, weshalb er Verstappen weiterhin herauszufordern will, um seinen bisher einzigen Sieg in Miami zu wiederholen.

"Es gibt nur winzige Kleinigkeiten, die ich aufräumen musste, und als Team müssen wir einen etwas besseren Job machen", fügt er hinzu. "Aber vieles davon war auf dem Niveau, das wir brauchen, damit wir weiterfahren und einige Rennen gewinnen können. Ich glaube definitiv, dass das möglich ist, so wie sich das Team präsentiert und wie ich mich momentan präsentiere."

"Aber wir treten gegen einen der besten Fahrer aller Zeiten in der Formel 1 an, gegen eines der leistungsstärksten Teams in der Formel 1, da muss alles perfekt laufen, und am vergangenen Wochenende lief nicht alles perfekt. Diese eine Sache, die nicht perfekt war, hat uns das gekostet."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.