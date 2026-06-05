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Nicht nur der technische Ausfall von Lando Norris im zweiten Freien Training dürfte McLaren am Freitag für Kopfschmerzen gesorgt haben

Alexis Hoffmann
Bearbeitet:
Zu langsam in Monaco? Zahlreiche McLaren-Probleme im Fürstentum

Lando Norris musste das FT2 schon nach wenigen Minuten beenden

Foto: LAT Images

Im zweiten Freien Training von Monaco musste Lando Norris seinen McLaren in der Nouvelle-Schikane abstellen. Doch nicht nur das technische Problem beim amtierenden Weltmeister war für das Team aus Woking eine Enttäuschung.

"Wir haben gerade nicht die Pace und müssen auf der gesamten Runde noch Zeit finden", erklärt Norris nach dem Training.

"Es fühlte sich okay an", resümiert Oscar Piastri nach dem Trainingsfreitag. "Wir waren halt leider nicht so schnell, wie wir gerne wären."

In der ersten Session standen Platz sechs und Platz acht zu Buche, während am Nachmittag Platz sieben und Platz 19 übrig blieben. Stattdessen steht Ferrari im Fürstentum bislang an der Spitze. Im FT2 fehlte Piastri auf die Bestzeit von Lewis Hamilton eine ganze Sekunde.

"Es war für uns echt ein schwieriger Tag", betont der McLaren-Pilot. "Wir müssen über Nacht sicherlich an ein paar Dingen arbeiten."

Zwar hatte man Ferrari vorne erwartet, doch gesteht der 25-Jährige: "Wir hatten gehofft, dass wir ein gutes Stück näher dran sind."

Norris hingegen betont: "Es ist nicht unbedingt eine Überraschung, aber wir sind natürlich nicht da, wo wir sein wollen. Also werden wir hart daran arbeiten, zu verstehen, was uns [auf die Konkurrenz] fehlt, und versuchen, so viel wie möglich bis morgen aufzuholen."

Chefdesigner Rob Marshall erklärt nach der Session: "Ich bin mir sicher, dass wir das noch verbessern können. Wir haben am Anfang der Runde Probleme. In den Sektoren zwei und drei waren wir dann etwas konkurrenzfähiger."

"Ich glaube also, es liegt vielleicht an den Reifentemperaturen oder vielleicht an etwas anderem. Aber wir müssen sicherlich an ein paar Sachen arbeiten, vor allem an der ersten Hälfte der Runde."

Piastri nennt keinen offensichtlichen Bereich, in dem sich McLaren bis zum Qualifying steigern kann: "Ich glaube, in der heutigen Formel 1 gibt es nichts, was du tun kannst, um das Auto komplett umzukrempeln", erklärt der WM-Dritte von 2025. "Wir werden natürlich versuchen, etwas zu finden, denn genau das müssen wir."

Auf die Frage, was genau bei Lando Norris zum Ende der Session geführt hat, antwortet Marshall: "Wir können das nicht abschließend beantworten. Er hatte ein elektrisches Problem am Auto und es hat sich abgeschaltet."

"Wir hatten bislang aber nicht genug Zeit, um in die Daten zu schauen und herauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Es könnte alles Mögliche sein, aber es ist ein elektrisches Problem."

Zu seinem Ausfall ergänzt Norris: "Es ist frustrierend, gerade heute Zeit auf der Strecke zu verlieren, denn in Monaco ist das immer wichtig."

Zu allem Überfluss wurde gegen das Team nach FT2 eine Untersuchung eingeleitet. Das sogenannte "Clutch Disengagement System" (CDS) von Norris hat nicht wie vorgeschrieben funktioniert. Dementsprechend verzögerte sich die Bergung des MCL40. Bereits in Kanada hatten sich die Racing Bulls aufgrund desselben Problems eine Geldstrafe eingefangen.

Dasselbe Schicksal ereilt in Monaco die Papaya-Mannschaft. 30.000 Euro hat man dem Rennstall aufgebrummt, wobei 10.000 davon zur Bewährung ausgesetzt sind.

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