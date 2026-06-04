Zu spät in der Pressekonferenz: Strafen für Leclerc und Norris?

Vor dem Großen Preis von Monaco werden Charles Leclerc und Lando Norris zu den FIA-Kommissaren gebeten. Der Grund? Beide waren bei der offiziellen Pressekonferenz zu spät.

Explizit haben Leclerc und Norris laut FIA damit gegen den Artikel B10.1.1a des sportlichen Reglements verstoßen. In diesem wird definiert, dass sechs Piloten zur offiziellen Pressekonferenz des Automobilweltverbandes zu erscheinen haben.

Jene Fahrer, die nicht für diesen Termin berufen werden, müssen stattdessen an von den Teams organisierten Presserunden teilnehmen.

Die PK mit Leclerc, Norris und Audi-Pilot Gabriel Bortoleto war für 14:30 Uhr geplant. Aufgrund der beiden verspäteten Piloten verzögerte sich der Startschuss um ein paar Minuten. In der anderen Gruppe haben Max Verstappen, Esteban Ocon und Alexander Albon über den Grand Prix von Monaco gesprochen.

Tatsächlich handelt es sich nicht um die erste Untersuchung rund um die offizielle Pressekonferenz. 2024 musste Leclerc etwa 10.000 Euro Strafe zahlen, nachdem ihm ein "Fuck" herausgerutscht war. Für ein ähnliches Vergehen in Aserbaidschan wurde Verstappen zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert.

Gleichzeitig wurde Verstappen für ein zu spätes Erscheinen bei einer Pressekonferenz in Österreich nicht bestraft. Schließlich warnte das Team die FIA im Vorfeld, da der damals amtierende Weltmeister im Stau gestanden hatte.

Über die Jahre haben sich die offiziellen Pressekonferenzen am Formel-1-Wochenende stark verändert. Früher hatte man eine Gruppe von sechs Personen zusammen auf eine Bühne gesetzt, auf der sie dann mit Fragen der Weltpresse konfrontiert wurden.

In dieser Umgebung kam es zu zahlreichen legendären Szenen, beispielsweise dem Rededuell zwischen Ross Brawn und Patrick Head vor dem Grand Prix von Italien 2003. Damals hatten der Michelin-Reifen und der dagegen eingereichte Protest von Bridgestone für Aufsehen gesorgt. Auch das berühmte "Gentlemen, a short view back to the past" von Walter Koster entstand in diesem Rahmen.

Inzwischen bestehen die Runden aus zwei Gruppen, in denen jeweils drei Piloten befragt werden. Die Anhörung der beiden "Spätzünder" soll am Freitagmorgen vor dem ersten Freien Training stattfinden. Mit einer Startplatzstrafe oder ähnlich harten Maßnahmen müssen die Fans der beiden aber nicht rechnen.