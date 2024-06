Zu viele Bodenwellen? Norris "will kein Weichei sein"!

Nach dem Großen Preis von Monaco steht mit der Veranstaltung auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Kanada das zweite Formel-1-Rennen in Folge auf einem Stadtkurs mit vielen Bodenwellen und höheren Randsteinen statt. Aufgrund der neuen Aerodynamik mit Ground-Effekt-Autos seit dem Jahr 2022 reagieren die Formel-1-Boliden aufgrund ihrer Steifigkeit sehr sensibel auf Unebenheiten, was das Kräfteverhältnis wie in Monaco auf den Kopf stellen könnte.

Doch obwohl das starke Bouncing aus der Saison 2022 mittlerweile kein großes Thema mehr ist, verrät McLaren-Pilot Lando Norris, dass er auf solchen Kursen immer noch mit Schmerzen zu kämpfen hat, obwohl er dies nicht als Ausrede gelten lassen will.

Auf die Frage, ob er lieber klassische Formel-1-Strecken mit vielen Bodenwellen mag oder die neuen hochmodernen und superasphaltierten Kurse wie beispielsweise in Dschidda, sagt er: "Was auch immer mehr zu meinem Auto passt. Ich meine, es macht mir nichts aus, ehrlich gesagt."

"Man mag die Bodenwellen, aber manchmal wird es zu viel", fügt er hinzu. "Und im letzten Jahr gab es einige Kurven, in denen es vielleicht ein bisschen zu viel war. Auch auf den Geraden habe ich immer noch Probleme mit meinem Rücken und generell mit solchen Dingen. Vielleicht haben manche Leute das nicht, vielleicht haben manche Leute das."

"Aber ich weiß nicht, ich will kein Weichei sein und sagen, dass alles perfekt sein muss. Ich will nicht so ein Typ sein. Vielleicht klinge ich wie dieser Typ, wenn ich diese Dinge sage. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass alles original und old school ist, natürlich, und deshalb müssen wir rausgehen und uns an jede Situation anpassen, an die Bedingungen, die Bodenwellen, die Streckenoberfläche, was auch immer."

Strecke neu asphaltiert: Charakteristik bleibt gleich, laut Pirelli

Für dieses Jahr wurde die Strecke jedoch neu asphaltiert, doch laut Reifenlieferant Pirelli sollte sich die grundlegende Charakteristik nicht verändert haben: "Die gesamte Strecke wurde für dieses Jahr neu asphaltiert und die Randsteine wurden ausgetauscht", heißt es in der Pressemitteilung der Italiener vor dem Wochenende.

"Auf dem Papier sollten die bestehenden Eigenschaften der Strecke, nämlich geringe Aggressivität und ein damit reduzierter Grip, gleich bleiben, aber die wirklichen Anhaltspunkte müssen abgewartet werden, bis die Pirelli-Ingenieure am Mittwoch ihre ersten Messtests durchgeführt haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.