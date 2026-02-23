Zukunft von Lewis Hamilton: Ferrari-Pilot macht klare Ansage

Lewis Hamilton hat nach dem Abschluss der Vorsaisontests in Bahrain ein klares Signal gesetzt. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister reagierte mit einer entschlossenen Botschaft auf Spekulationen, wonach er nach der Saison 2026 zurücktreten könnte, sollte er nicht zu seiner titelreifen Form zurückfinden. Für Hamilton steht fest: Ein Karriereende ist derzeit kein Thema.

Nach dem letzten Testtag am Freitag, dem 20. Februar, zog der Brite in den sozialen Medien ein positives Fazit und unterstrich, wie sehr ihn die Arbeit im Team motiviert.

"Das war's mit den Tests. Es ist inspirierend zu sehen, wie ein Team alle Register zieht, um ein Auto zu bauen. Das ist für mich der faszinierendste Teil dieses Jobs", so Hamilton.

Hamilton: "Dieses Gefühl wird nie alt"

"Alles wird von Grund auf neu aufgebaut, immer wieder entworfen und neu entworfen. Und dann gibt es nur wenige von uns, die diese Maschine testen dürfen. Dieses Gefühl wird nie alt. Ich möchte allen im Team in der Fabrik ein riesiges Dankeschön für die harte Arbeit aussprechen, die uns bis hierher gebracht hat! Ich bin wirklich dankbar."

"Ich liebe diesen Job so sehr, und ich liebe es, mit meinem Team zu arbeiten und für die Fans zu fahren. Ich habe unglaublich viel Glück, das tun zu dürfen, was ich tue, und ich freue mich auf die kommende Saison."

Mit Blick auf 2026 steht die Formel 1 vor einem umfassenden Reglementwechsel. Künftig soll die Antriebseinheit nahezu zu gleichen Teilen aus Verbrennungs- und Elektroenergie bestehen.

Akkus wieder aufgeladen, Motivation hoch

Nachdem die Ground-Effect-Ära von 2022 bis 2025 nicht optimal zu Hamiltons Fahrstil passte, richtet sich der Fokus besonders deshalb auf ihn, weil er in der vorherigen Hybrid-Ära von 2014 bis 2021 große Erfolge gefeiert hat.

Entsprechend kämpferisch äußerte sich Hamilton auch zu seiner persönlichen Situation und betonte, mental einen Neustart vollzogen zu haben: "Ich bin neu fokussiert und erfrischt. Ich gehe nirgendwohin, also bleibt bei mir."

"Einen Moment lang habe ich vergessen, wer ich war, aber dank euch und eurer Unterstützung werdet ihr diese Einstellung nicht noch einmal sehen. Ich weiß, was getan werden muss. Das wird eine verdammt großartige Saison. Ich habe alles gegeben, um heute hier zu sein. Los geht's Team!!!" Die Botschaft ist eindeutig: Er fühlt sich bereit für die neue Saison und will noch lange nicht abtreten.