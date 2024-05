Zukunft von Logan Sargeant: Darf er bei Williams bleiben?

Sein Teamkollege Alexander Albon hat in dieser Woche seine mehrjährige Vertragsverlängerung mit Williams bekannt gegeben. Doch Logan Sargeants Zukunft in der Formel 1 bleibt weiter ungewiss. Zuletzt wurde gar spekuliert, der US-Amerikaner könnte noch in der laufenden Saison ersetzt werden.

Dabei fiel der Name Andrea Kimi Antonelli. Denn für den 17-Jährigen wurde eine Ausnahmegenehmigung für eine Superlizenz beantragt, die es ihm möglich machen würde, noch vor seinem Geburtstag im kommenden August aufzusteigen.

Auch wenn das nicht passiert: Für 2025 ist Sargeant definitiv angezählt. Auf die Frage, ob ihn die jüngsten Gerüchte in irgendeiner Weise beeinflussen, sagt er am Rande des Grands Prix der Emilia-Romagna an diesem Wochenende: "Nein, ich denke nicht. Am Ende des Tages muss man sich um sich selbst kümmern."

"Ich weiß besser, was hinter den Kulissen passiert. Auch wenn es langweilig klingt, ich versuche einfach, mich Runde für Runde zu steigern. Ich fühle mich im Moment wohl und werde mein Bestes geben werde, um mich weiter zu verbessern."

Auf die Frage, wie viel Zeit ihm bleibt, um sich zu beweisen, bevor eine Entscheidung fällt, sagt der Williams-Pilot: "Aktuell schaue ich nur auf die nächsten Rennen, die nächsten drei oder vier Runden. So nehme ich die Sache in Angriff. Und wenn es ein Problem gibt, werde ich es sicher vorher erfahren."

Hoffnung bei Sargeant nach Miami-Performance

Derzeit ist Sargeant Letzter in der Fahrerwertung. Nach einem schwierigen Start in die Saison sah es beim Grand Prix von Miami vor zwei Wochen aber zuletzt etwas besser aus.

Der 23-Jährige konnte im Sprintrennen acht Positionen gutmachen und beendete es auf Platz zehn, was ihm in einem normalen Rennen einen Punkt eingebracht hätte. Am Sonntag bedeutete dann aber ein unnötiger Zwischenfall mit Kevin Magnussen das Aus.

Alles in allem zeigte sich Sargeant mit seiner Performance in Miami. "Ich würde sagen, dass ich mich im Auto von Anfang an so wohlgefühlt habe wie an keinem anderen Rennwochenende bisher. Es lief einfach rund. Wir hatten ein Auto, das recht gut ausbalanciert war, vor allem für einen Qualifying-Run."

Am Rennwochenende in Imola hat er eine weitere Chance, sich zu verbessern und zu beweisen, dass er den Platz im Team verdient hat. Allerdings erhält er - anders als Teamkollege Albon - dafür nicht das neue Update, sondern wir beim Miami-Paket bleiben.

Neues Williams-Update nur am Auto von Albon

"Er hat hier ein Upgrade, das ich nicht habe. Daher ist es natürlich schwierig, ohne diese Dinge weiter voranzukommen", weiß Sargeant. "Aber nichtsdestotrotz werde ich mein Bestes geben, um weiter abzuliefern, das Beste aus dem Paket herauszuholen und hoffentlich ist das nah dran, wenn nicht sogar besser."

Williams-Teamchef James Vowles will sich mit der Entscheidung, wer in der nächsten Formel-1-Saison den Platz neben Albon bekommen wird, nicht mehr allzu lange Zeit lassen.

"Wie ich schon in Miami sagte, sehe ich im Moment drei Optionen für 2025/2026 sehe. So einfach ist das", sagt der Brite. "Und wenn wir in einer Position sind, in der wir darüber sprechen können, was nicht mehr lange dauern wird, werden wir das tun."

"Aber im Moment wissen wir, dass wir auf höchstem Niveau arbeiten müssen. Logan hat die Kontrolle in der Hand, indem er dafür sorgt, auf höchstem Niveau zu performen. Das ist in der Lage zu kontrollieren, das habe ich ihm nicht weggenommen. Klar ist aber auch, dass wir mit anderen reden müssen, und das tun wir."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.