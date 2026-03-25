Zukunft von Max Verstappen: Toto Wolff spricht Klartext

Weil Red Bull zu Beginn der Formel-1-Saison 2026 nur hinterherfährt, haben die Gerüchte, dass Max Verstappen den Rennstall in Richtung Mercedes verlassen könnte, wieder Fahrt aufgenommen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff will davon allerdings nichts wissen.

"Das Erstaunliche ist, dass diese dummen Gerüchte jetzt schon im März aufkommen", sagt er im Gespräch mit oe24 und betont: "Dumm genug, dass man normalerweise im Juli darüber sprechen muss. Ich weiß nicht, wer das jetzt wieder aufgebracht hat."

Unter anderem Experte Jolyon Palmer kündigte kürzlich im Podcast F1 Nation an, dass ein Gespräch zwischen Verstappen und Wolff "stattfinden" werde. "Er wird nach einem Weg suchen, in diesen Mercedes zu kommen, weil sie das beste Auto haben", so Palmer.

Auch weitere Experten äußerten sich jüngst ähnlich. Doch laut Wolff gibt es bei Mercedes keinerlei Pläne, etwas an der aktuellen Fahrerpaarung zu ändern. "Wir haben zwei Fahrer, mit denen wir langfristige, mehrjährige Verträge haben. Ich könnte nicht glücklicher und happier mit den beiden sein", so Wolff.

"Beide bringen Top-Leistungen", sagt er über George Russell und Kimi Antonelli. Daher gebe es "überhaupt keine Veranlassung", so Wolff, "über andere Fahrer, auch nur nachzudenken. Das sage ich bei größtem Respekt zu Max", betont der Österreicher.

Warum Schumacher nicht an einen Wechsel glaubt

Die Gerüchte, dass es Verstappen zu Mercedes ziehen könnte, sind nicht neu. Bereits in den vergangenen Jahren kamen entsprechende Spekulationen immer wieder auf - obwohl der viermalige Weltmeister bei Red Bull eigentlich noch einen Vertrag bis Ende 2028 hat.

Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass es leistungsbezogene Ausstiegsklauseln in Verstappens Kontrakt gibt, die es ihm ermöglichen könnten, das Team bereits vorzeitig zu verlassen. Trotzdem glaubt auch Experte Ralf Schumacher nicht an einen Wechsel zu Mercedes.

"Er hat jetzt zwei gute Fahrer", sagt Schumacher im Podcast Backstage Boxengasse von Sky über Toto Wolff und äußert die Vermutung, dass beide Fahrer zusammen Mercedes "noch nicht mal ein Viertel von dem [kosten], was Max Verstappen bei Red Bull verdient."

"Er hat jetzt zwei Fahrer, die Rennen gewinnen können. Das heißt, solange das Auto top ist, braucht man [Verstappen] gar nicht", so Schumacher, der zudem betont: "Kimi Antonelli wird Toto Wolff nicht wegschicken. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass George Russell nur einen Jahresvertrag hat."

Und auch auf der anderen Seite wolle Verstappen Red Bull vermutlich nicht auf einem Tiefpunkt verlassen, so Schumacher. Daher rechnet er nicht mit einem Wechsel des Niederländers. "Aber möglich ist alles", weiß auch der sechsmalige Grand-Prix-Sieger.