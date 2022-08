Zum Vettel-Abschied: AvD Motor & Sport Magazin mit J. Capito & Fabian Vettel

Audio-Player laden

Mit einem bemerkenswerten Video-Statement hat Sebastian Vettel am gestrigen Donnerstag sein Karriereende nach der laufenden Saison verkündet und damit in der Formel 1 für einen echten Paukenschlag gesorgt. Kurz bevor die Königsklasse mit dem Großen Preis von Ungarn in die Sommerpause geht, ist der Abschied des viermaligen Weltmeisters das bestimmende Thema.

Auch das "AvD Motor & Sport Magazin" wird sich am Sonntag live ab 21:45 Uhr ausführlich mit Sebastian Vettel und seinem bevorstehenden Abschied beschäftigen. Außerdem gibt es die gewohnte Analyse zum Rennen auf dem Hungaroring. Im Studio begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann Sebastians Bruder Fabian Vettel zur Diskussion, außerdem sind Williams-Teamchef Jost Capito und Formel-1-Fachmann Ralf Bach zugeschaltet.

Reporter-Urgestein Bach ist bereits seit Ende der 80er Jahre in der Königsklasse aktiv und hat auch den Weg von Vettel an die Spitze intensiv begleitet. Abgerundet wird die Sendung mit einem Beitrag von Christian Danner, der auf der L8 Night am Lausitzring unterwegs war.

Bach kommentiert Vettel-Rücktritt: "Formel 1 verliert den authentischsten und ehrlichsten Fahrer"

Anschließend lobt Bach den 35-jährigen Heppenheimer in den höchsten Tönen: "Die Formel 1 verliert nicht nur einen der größten Champions, sondern vielmehr den authentischsten und ehrlichsten Fahrer, den die Königsklasse vermutlich jemals hatte."

Letzte Chance für Leclerc im Titelrennen

Der Abschied von Vettel überschattet aktuell auch das sportliche Geschehen vor dem 13. Saisonrennen der Formel 1 in Ungarns Hauptstadt Budapest, obwohl die Ausgangslage durchaus spannend ist.

Motorsport aus Übersee mit der Australia Supercars Championship und der NASCAR Cup Series auf SPORT1+

Die Australia Supercars Championship gilt als die populärste Tourenwagenserie in "Down Under" und bietet actionreichen Rennsport auf dem fünften Kontinent. Mit dem OTR SuperSprint im The Bend Motorsport Park steht am Wochenende die achte Saisonstation an.

