Zurück in der Weltspitze? Perez erklärt neuen Mut nach Montreal

Nach dem Grand Prix von Kanada zeigte sich Sergio Perez äußerst selbstbewusst: "Ich bin froh, dass ich zurückgekommen bin und mir selbst bewiesen habe, dass ich zu den Besten gehöre", so seine Worte in Montreal.

Zu eben diesem Statement wurde der Cadillac-Pilot Monaco befragt: "Wenn du dir meine letzten sechs Monate bei Red Bull anschaust, würdest du nicht denken, dass ich zu den Besten da draußen gehöre", erklärt der 36-Jährige.

"Aber wenn du meine damaligen Umstände verstehst und siehst, welches Level ich für mein Team abliefere, dann realisierst du, dass ich zu den Besten da draußen gehöre."

"Am Ende des Tages brauchst du die richtigen Umstände, um dein Talent zeigen zu können. In der Hinsicht bin ich sehr glücklich darüber, dass ich zurückgekommen bin und mir das selbst bewiesen habe. Letztlich möchtest du als Fahrer genau dieses Selbstbewusstsein haben. So sehr, wie ich bei Red Bull zu kämpfen hatte, verletzt das dein Selbstvertrauen."

Auf eine Frage von unserem Schwesterportal Motorsport.com, ab wann Perez wusste, dass er noch konkurrenzfähig ist, nennt der Cadillac-Pilot seinen Ferrari-Test im November. Vor der Fertigstellung des eigenen Autos hatte das neue Team die Chance, einen alten Boliden von Ferrari zu testen.

"In den letzten drei oder vier Rennen sorgen meine Qualifyings, die Rennpace und mein Performance-Level dafür, dass ich mich so fühle, als wäre der Speed immer da gewesen", erklärt Perez. Abschließend erläutert der Cadillac-Pilot: "Du denkst: 'Vielleicht bin ich das Problem' und 'Ich bin nicht so gut wie früher.'"

"Aber es geht um die Umstände, die dich umgeben", resümiert Perez.

Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon wurde in Monaco gefragt, ob auch er Perez für einen der besten Formel-1-Fahrer im Feld hält: "All diese Fahrer sind wirklich gut, aber Checo hat mich sehr beeindruckt", so seine Wortwahl.

"Ich arbeite gerne mit beiden [Piloten]. Sie sind sehr unterschiedliche Charaktere. Wir verlangen viel mehr von ihnen, als nur das Rennauto zu bewegen, aber ich bin sehr angetan davon, wie sie sich da reinhängen."

"Ich habe schon mal gesagt, dass wir als Team alle zusammengehören, und das meinen wir auch so. Die Fahrer sind ein zentraler Bestandteil des Teams, also ist es Teil unserer Philosophie, die Fahrer wirklich zu unterstützen."

"Gerade hier [in Monaco] ist es eine Frage des Selbstvertrauens", betont Lowdon. "Du musst die Strecke nur ablaufen, um zu sehen, wie schwierig es hier ist, mit einem Formel-1-Auto zu fahren."

"Es geht um Selbstvertrauen, und wir wollen, dass die Jungs im Team sich wohl fühlen und selbstbewusst sind. Das ist aber nicht fake. So arbeiten wir als richtiges Rennteam."

Des Weiteren betont der Teamchef: "In meiner gesamten Zeit im Rennsport ging es darum, ein richtiges Rennteam aufzubauen. Wir tragen unsere Marke mit Stolz, aber unser Fundament ist ein richtiges Rennteam, in dem die Fahrer wichtig sind. Und es ist wichtig, dass sie sich gehört und unterstützt fühlen."

Lowdon beschreibt zudem die aktuelle Situation von Perez: "Wir sehen das bei Checo. Wenn du [ihn unterstützt], dann geht er wirklich darauf ein. Und ich glaube, das hat sich schon in den ersten Rennen gezeigt. Er fährt herausragend und hat Spaß dabei."

"Hatte er in Miami nicht dieses Duell mit Fernando? Da ging es um den 15. oder 16. Platz. Aber er stieg danach aus dem Auto aus und sagte: 'Ich liebe es, das ist großartig.'"

"Darum sollte es in der Formel 1 gehen: die Zweikämpfe auf der Strecke zwischen den besten Fahrern der Welt, die dabei auch noch Spaß haben. Wieso also nicht?"

Bislang kann Perez sich bei Cadillac besser in Szene setzen als Teamkollege Valtteri Bottas. Während der ehemalige Red-Bull-Pilot seinen zweiten Frühling erlebt, wird von Zeit zu Zeit über die Zukunft von Bottas diskutiert.