Zweiter Saisonsieg: Befreiungsschlag für George Russell?

Beim Großen Preis von Österreich konnte sich George Russell seinen zweiten Saisonsieg sichern. Dementsprechend erheitert zeigt sich der Mercedes-Pilot nach dem Rennen in Spielberg.

"Es ist unglaublich, wieder ganz oben auf dem Treppchen zu stehen", so seine Worte direkt nach dem Grand Prix. "Es ist schon eine Weile her, daher werde ich das heute Abend wirklich genießen."

"Es hat viel harte Arbeit von meinem Team gebraucht, um uns wieder in die Spur zu bringen", erklärt der siebenmalige Grand-Prix-Sieger. Dabei war der Triumph in Spielberg, ebenso wie die Poleposition am Vortrag, alles andere als ein Selbstläufer.

Neben Teamkollege Kimi Antonelli war Max Verstappen in seinem RB22 ein möglicher Siegkandidat. "Max und Red Bull waren an diesem Wochenende unfassbar schnell", betont Russell. "Daher Kudos an [dieses Duo]. Aber vielen Dank an alle! Danke an die Fans! Es war da draußen verflucht heiß, also freue mich jetzt auf einen Drink."

In der WM-Wertung liegt Russell wieder auf dem zweiten Platz, 40 Punkte hinter seinem Teamkollegen Antonelli. In diesem Zusammenhang betont Sky-Experte Timo Glock nach dem Rennen, wie wichtig der Sieg des 28-Jährigen nicht nur für die Punktetabelle, sondern vor allem für seine Psyche sein dürfte.

"[Er hat] zur richtigen Zeit ein Ausrufezeichen gesetzt, und das siehst du ja auch", so Glock bei Sky Sport F1.

Russell selbst schlägt nach dem Grand Prix in eine ähnliche Kerbe: "Weißt du, die wirklich harten Rennen testen dich psychisch", so der Mercedes-Pilot. "Die letzten beiden Wochenenden waren für mich wichtig, um mich selbst daran zu erinnern: 'Ja, ich kann das!'"

"Die Pace auf einer Runde war", wie Russell hervorhebt, "am gesamten Wochenende wirklich stark. Und das auf einer Strecke, die vermutlich nicht wirklich zu meinem Fahrstil passt. Ich freue mich also auf Silverstone nächste Woche und darauf, dort die heimischen Fans zu sehen. Ich bin mir sicher, das wird großartig!"

Zum Turnaround des Mercedes-Piloten sagt Teamchef Toto Wolff bei Sky Sport F1: "Wenn wir vor 36 Stunden über die Form von George geredet hätten, dann hätten alle gesagt: 'Ja, das klappt gar nicht!"

"Und jetzt sprechen wir am Sonntagnachmittag und der Himmel ist wieder voller Rosen", so die Wortwahl des Teamchefs. "Man muss schon aufpassen, dass man da auch die Konstanz sieht. Und da kann es Ausreißer geben, nach unten und nach oben."

"Aber", wie Wolff explizit hervorhebt, "es geht um eine Weltmeisterschaft. In der spielt er nach wie vor mit, sehr stark mit, und [holt] die Punkte."

Bei Sky Sports F1 wird die Frage in den Raum geworfen, was genau bei Russell momentan den Unterschied ausmacht. Hier nutzt Wolff eine Formulierung, die schon am Samstag für Aufsehen gesorgt hat: "Fahr einfach."

"Es ist nie gut, wenn ihr Rennfahrer zu viel nachdenkt", betont Wolff gegenüber dem ehemaligen Formel-1-Fahrer und Sky-Experten Anthony Davidson. "Sie sind sehr gut beim Fahren, aber das Denken sollten sie den Leuten in der Garage überlassen."

Den Grundstein für 25 Punkte konnte Russell bereits am Samstag legen. Nicht nur gelang dem 28-Jährigen eine überzeugende Poleposition, sondern auch ein strategisch kluges Manöver.

Durch einen Unfall von Max Verstappen am Ausgang von Kurve 9 gab es in diesem Bereich eine gelbe Flagge. Da es sich aber nicht um Doppel-Gelb handelte, konnte Russell seine entscheidende Runde mit einem großen Lupfer vor der Kurve fortsetzen.

Teamkollege Antonelli dachte hingegen, man würde in Kurve 9 Doppel-Gelb schwenken und brach seine letzte Runde folglich ab. Auf dem Podium von Spielberg steht der 19-Jährige hinter Max Verstappen auf Platz drei und nimmt 15 Punkte nach Hause.

Dass die Form zwischen den beiden Mercedes-Piloten des Öfteren schwankt, betont Antonelli nach dem Großen Preis von Österreich: "An manchen Wochenenden wird [George] vor mir liegen, an anderen Wochenenden ich vor ihm", so seine Beschreibung bei Sky Sports F1.

"Er ist sehr stark, er ist ein kompletter Fahrer, und gerade im Qualifying ist er mir noch ein Stück voraus, insbesondere am Ende. Da kann er noch ein Quäntchen mehr Performance herausholen."