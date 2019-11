Ort des Horrorunfalls: Sophia Flörsch vor Rückkehr nach Macao?

Sophia Flörsch würde gerne nach Macao zurückkehren, wo sie 2018 den schwersten Unfall ihrer Karriere erlebte. Flörsch war beim Formel-3-Rennen spektakulär in einen Fotografen-Stand geknallt und erlitt dabei eine Wirbelsäulenfraktur. Trotzdem hofft sie auf einen erneuten Start beim prestigeträchtigen Grand Prix.

Eine Entscheidung soll jedoch erst in den kommenden Tagen fallen. Die 18-Jährige nahm jüngst an Formel-3-Testfahrten mit HWA in Valencia teil. Der deutsche Rennstall hat bislang nur Jake Hughes und Keyvan Andres bestätigt und somit noch einen Platz offen. "Wir haben aber noch keine Antwort", sagt Flörsch gegenüber 'Motorsport.com'.

"Wir wollten eigentlich den Test abwarten, weil wir dachten, dass es trocken sein würde", erklärt sie weiter. Doch in Valencia regnete es den ganzen Tag, sodass es noch keine Entscheidung gibt. Diese drängt für sie aber, denn der Event findet bereits in drei Wochen statt. "Ich und mein Team müssen planen", sagt sie. "Wenn es klappt, bin ich glücklich. Und wenn nicht - dann nächstes Jahr. Ich komme auf jeden Fall zurück."

Crash: Sophia Flörsch, Van Amersfoort Racing Foto: Contributed

Trotz ihres Unfalls sei für sie immer klar gewesen, dass sie Macao ein weiteres Mal unter die Räder nehmen möchte. "Der Event ist mega und die Rennstrecke ist unglaublich - vor allem mit den neuen Autos", so Flörsch. "Es ist einfach ultraschön, wieder durch die Straßen von Macao zu fahren, von daher gab es nie irgendeine Vorsicht. Meine Familie und Freunde unterstützen mich."

2020 würde die Deutsche dann gerne Vollzeit in der Formel 3 fahren. Im vergangenen Jahr war sie in der Formel-3-Europameisterschaft unterwegs, nach dem Zusammenschluss mit der GP3-Serie wollte sie in der Nachfolge-Meisterschaft, dem Formula European Masters, starten. Weil die Serie jedoch abgesagt wurde, ging sie 2019 in der neuen Formula Regional European Championship an den Start.

Nun könnte der Aufstieg in die FIA-Meisterschaft anstehen: "Ich freue mich, dass ich bei HWA sein werde", kündigt sie an, muss jedoch betonen: "Noch ist nichts unterschrieben, also kann ich es nicht zu 100 Prozent sagen. Aber es sieht danach aus, als würde ich es im kommenden Jahr mit HWA machen. Das ist natürlich ziemlich cool", so Flörsch. "Alles sieht gut aus, aber noch gibt es eine kleine Lücke zu füllen."

Die Teilnehmerliste am Macao-Grand-Prix 2019

Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Prema #2 Marcus Armstrong #3 Frederik Vesti #5 Robert Schwarzman Hitech #6 Jüri Vips #7 Max Fewtrell #8 Yuki Tsunoda ART #9 Christian Lundgaard #10 Ferdinand Habsburg #11 Sebastian Fernandez Trident #12 Oliver Caldwell #14 David Beckmann #15 Alessio Lorandi HWA #16 Jake Hughes #17 Keyvan Andres #18 TBA MP #19 Lukas Dunner #20 Liam Lawson #21 TBA Jenzer #22 TBA #23 Hon Chio Leong #24 Andreas Estner Charouz #25 Callum Ilott #26 David Schumacher #27 Enzo Fittipaldi Carlin #28 Logan Sargeant #29 Felipe Drugovich #30 Daniel Ticktum Campos #31 Alessio Deledda #32 TBA #33 TBA

Mit Bildmaterial von FIA F3.