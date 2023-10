Alpine-Junior Jack Doohan schließt drittes Formel-2-Jahr aus

Alpine-Junior Jack Doohan hat bestätigt, dass er 2024 nicht für eine dritte Saison in die Formel 2 zurückkehren, sondern sich auf eine Karriere in der Formel 1 konzentrieren wird. "Stand jetzt werde ich nächstes Jahr nicht in der Formel 2 fahren", sagt er. "Das scheint nicht realistisch, angesichts der Situation und allem, was passiert ist."

"Ich habe das Beste daraus gemacht. Ich denke, wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gute Arbeit geleistet. Ein drittes Jahr würde mir nicht viel bringen", meint Doohan. Der Australier liegt derzeit nach zwei Siegen in seiner zweiten Saison mit Virtuosi auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung.

Im kommenden Jahr wird sich Doohan voraussichtlich voll auf seine Rolle als Ersatzfahrer für Alpine in der Formel 1 konzentrieren. In dieser Rolle war er in diesem Jahr bei allen Grand Prix vor Ort und nahm am Freitag beim Grand Prix von Mexiko am ersten freien Training teil. An den Wochenenden, an denen die Formel 2 im Rahmenprogramm der Formel 1 fuhr, konzentrierte sich Doohan jedoch hauptsächlich auf die Formel 2.

Wechsel in die WEC eine Option

Über seine Zeit in der Nachwuchsklasse sagt Doohan: "Meine zwei Jahre sind nicht ganz nach Plan verlaufen. Aber ich denke, ich habe mich gut geschlagen und konnte trotz Höhen und Tiefen mein Talent unter Beweis stellen."

Ein drittes Jahr in der Formel 2 will der Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan nicht riskieren, denn dann wäre der Titel für ihn mehr oder weniger Pflicht und ein Misserfolg könnte in einer Karrieresackgasse enden. "Man kann alles verlieren, aber nicht viel gewinnen", sagt Doohan.

Grundsätzlich kann sich Doohan auch einen Wechsel in das Sportwagenprogramm von Alpine vorstellen, die ab 2024 in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen werden.

Wiedersehen mit Mick Schumacher?

"Wenn sich die Möglichkeit ergibt, in diese Richtung zu fahren, meine Basis zu erweitern und mein Wissen in verschiedenen Bereichen zu vertiefen", sagt Doohan mit Blick auf die WEC. Sein Ziel bleibt aber die Formel 1: "Wenn ich in die WEC gehe, ist der Plan, 2025 in die Formel 1 zurückzukehren."

Für ein Zwischenjahr könnte die WEC trotz der völlig anderen Philosophie im Vergleich zur Formel 1 eine gute Schule sein, meint Doohan. "In der WEC kann ich lernen, wie man unter hohem Druck durchhält und arbeitet. Das kann mir nur helfen, wenn ich wieder ins Fahrerlager [der Formel 1] zurückkehre."

Außerdem könnte er im WEC-Programm von Alpine eventuell zusammen mit seinem guten Freund Mick Schumacher fahren, den er durch die enge Beziehung ihrer Väter seit Kindertagen kennt. Der Deutsche ist ein Kandidat für einen Platz bei den Franzosen und testete kürzlich das WEC-Auto von Alpine.

"Es wäre schön für die Medien", sagt Doohan auf Nachfrage. "Aber was mich betrifft, habe ich im Moment kein Interesse daran, für die Presse gut auszusehen! Dafür habe ich später in meiner Karriere noch viel Zeit. Aber im Moment will ich nur das tun, was für mich am besten ist, was mir am meisten nützt und mir die besten Chancen gibt, 2025 einen festen Platz [in der Formel 1] zu bekommen."

