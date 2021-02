Alpine-Junioren Zhou und Lundgaard bleiben Formel-2-Teams treu

Zwei Junioren des Formel-1-Teams Alpine (vormals Renault) bleiben ihren jeweiligen Teams in der Formel 2 treu. Der Chinese Guanyu Zhou wird 2021 im dritten Jahr in Folge für Virtuosi fahren und hat dabei den Titelgewinn klar im Visier.

Der Däne Christian Lundgaard geht erneut für ART an den Start und will auf den starken Leistungen seiner Rookie-Saison aufbauen. Beide Personalentscheidungen wurden am Mittwoch von den Rennställen offiziell bestätigt.

"Ich bin wirklich glücklich und fühle mich geehrt, ein weiteres Jahr mit einem so professionellen Team zu arbeiten", sagt Zhou. "Ich denke, wir haben vergangenes Jahr unser Potenzial gezeigt und dieses Jahr gibt es nur ein Ziel. Wir werden weiter pushen und versuchen, den Titel zu gewinnen."

Beide Fahrer nehmen den Titel ins Visier

Zhou war über die deutsche Formel 4 und die Formel-3-EM 2019 bei Virtuosi in die Formel 2 eingestiegen und gewann im selben Jahr den Titel Rookie des Jahres. 2020 schloss er auf Rang sechs der Gesamtwertung ab und feierte im abgebrochenen Sprintrennen von Sotschi seinen ersten Sieg in der Serie.

Auch Teamchef Andy Roche hat in der dritten Formel-2-Saison von Zhou hohe Erwartungen an den 21-Jährigen. "Wir erwarten, dass Guanyu gute Leistungen bringt und um die Meisterschaft kämpfen wird", sagt er.

Für Lundgaard wird es die zweite Saison in der Formel 2. Der Däne war eine der Entdeckungen des vergangenen Jahres und feierte bereits beim vierten Saisonrennen auf dem Red-Bull-Ring seinen ersten Sieg. Diesem ließ er später einen weitern in Mugello folgen. Eine Formdelle am Saisonende verhinderte in der Gesamtwertung ein besseres Ergebnis als Rang sieben.

Piastri dritter Alpine-Junior in der Formel 2

"Ich habe viel gelernt, auf und neben der Strecke. Am Ende war es ein hartes Jahr, was die Ergebnisse angeht, aber wir hatten mehr Podestplätze als 2019 in der Formel 3", blickt Lundgaard zurück.

Teamchef Sebastien Philippe ergänzt: "Drei Wochenenden vor dem Ende der Meisterschaft war er im Rennen um den Titel, aber die letzten beiden Rennen kamen uns teuer zu stehen. Im Jahr 2021 hat Christian alle Voraussetzungen, um um den Titel zu kämpfen."

Neben Zhou und Lundgaard wird mit Oscar Piastri noch ein dritter Alpine-Junior 2021 in der Formel 2 fahren. Der amtierende Meister der Formel 3 wird bei Prema Nachfolger von Mick Schumacher.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.