Colapinto-Nachfolger: Oliver Goethe steigt in die Formel 2 auf

Die Beförderung von Franco Colapinto zum Formel-1-Fahrer bei Williams hat auch Folgen für einen deutschen Rennfahrer - in diesem Fall positive: Denn Oliver Goethe steigt mit sofortiger Wirkung von der Formel 3 in die Formel 2 auf.

Bereits an diesem Wochenende in Monza wird der 19-Jährige bei MP Motorsport das bisher von Colapinto gefahrene Auto pilotieren. Auch bei den weiteren Saisonrennen in Baku, Lusail und Abu Dhabi wird Goethe, der dem Nachwuchsprogramm von Red Bull angehört, für das niederländische Team in der Formel 2 an den Start gehen.

"Ich bin sehr aufgeregt, an diesem Wochenende und für den Rest der Saison in der Formel 2 zu fahren. Das ist eine großartige Gelegenheit und ich freue mich darauf, wieder mit MP Motorsport zusammenzuarbeiten", sagt Goethe, der bereits 2021 in der spanischen Formel 2 und 2022 in der Formel-Regional-EM für MP Motorsport gefahren ist.

Keine Zeit für Simulator-Sessions im F2-Auto

Auch wenn der kurzfristige Aufstieg in die Formel 2 für ihn ein Sprung ins kalte Wasser ist, sieht sich Goethe für die neue Aufgabe gut gerüstet. "Ich habe zwar noch keine Erfahrung in diesem F2-Auto, aber die beiden Saisons in der Formel 3 haben mir eine gute Basis für diesen Schritt gegeben", sagt er.

"Mein Ziel für dieses Wochenende ist es, alle Informationen, die mir MP Motorsport zur Verfügung stellt, aufzusaugen und so viel wie möglich zu lernen. Das wird nicht einfach, selbst auf einer Strecke, die ich gut kenne, denn alle meine Konkurrenten haben so viel mehr Erfahrung als ich und ich habe den Anruf so spät bekommen, dass ich keine Chance hatte, mich im Simulator auf die F2 vorzubereiten", erzählt Goethe.

"Aber in gewisser Weise ähnelt das meinem Debüt in der Formel 3 im Jahr 2022, als ich mitten in der Saison in die Serie eingestiegen bin und auf Anhieb Punkte geholt habe", so der 19-Jährige.

Goethe, ein entfernter Nachfahre des berühmten deutschen Dichters, hatte seit Juli 2020 insgesamt 40 Rennen in der Formel 3 bestritten und dabei zwei Siege, zwei zweite Plätze und einen dritten Platz eingefahren. Vor dem letzten Rennwochenende der Saison 2024 lag er in der Meisterschaft auf dem siebten Platz.

"Ich bin ein bisschen traurig, dass ich meine Formel-3-Saison nicht wie geplant beenden kann, ich hätte mich gerne mit meinem Team Campos mit einem Paukenschlag verabschiedet", sagt Goethe. "Vielen Dank an Adrian Campos und das gesamte Campos-Team für alles."