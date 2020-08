Corona-Verdacht in der Formel 2: Nicht eindeutiger COVID-19-Test bei Ticktum

Der Formel 2 droht ein erster Coronafall. Wie die Serienorganisatoren am Freitagmittag bekannt gaben, wird Daniel Ticktum (DAMS) heute nicht am Training teilnehmen, nachdem ein COVID-19-Test bei ihm kein eindeutiges Ergebnis ergeben hatte.

Ticktum wird sich bis zum vorliegen eines eindeutig negativen Ergebnis in Selbstisolation begeben. Sollte der Brite tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sein, wäre er der erste Fall in der Formel 2. In der Formel 1 hatte Sergio Perez aufgrund einer COVID-19-Infektion die beiden Rennen in Silverstone verpasst.

Ticktums Ausfall bringt sein Team DAMS in eine schwierige Ausgangslage. Das zweite Auto fährt in Spa-Francorchamps Jüri Vips, der den am Rücken verletzten Sean Gelael ersetzt. Für den Esten war das Freie Training am Mittag die erste Ausfahrt im Formel-2-Auto.

Mit Bildmaterial von Formula Motorsport Limited.