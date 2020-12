F2-Team Campos benennt Boschung als Bahrain-Ersatz für Aitken

In der Formel-2-Saison 2017 trat Ralph Boschung bereits für das Campos-Team an und fuhr dabei dreimal in die Top 10. In der Saison 2021 wird der Schweizer erneut einer der beiden Stammfahrer im spanischen Team sein. Sein Comeback im vertrauten Umfeld gibt Boschung aber nicht erst beim Saisonauftakt 2021, sondern schon beim Saisonfinale 2020 an diesem Wochenende in Bahrain.

Denn weil der diesjährige Campos-Stammfahrer Jack Aitken auserkoren wurde, bei Williams sein Formel-1-Debüt zu geben, ist das Cockpit neben Guilherme Samaia an diesem Wochenende frei. Boschung hat den Zuschlag erhalten.

"Wir freuen uns, Ralph an diesem Wochenende im Team zu haben. Das gibt es eine gute Möglichkeit, die Zusammenarbeit für das nächste Jahr zu beginnen", erklärt Teambesitzer Adrian Campos und bezeichnet die Chance als "golden für alle".

Mit alle ist allerdings nicht Lewis Hamilton gemeint. Denn weil der siebenmalige Formel-1-Weltmeister aufgrund eines positiv ausgefallenen Coronatests erstmals in seiner Grand-Prix-Karriere ein Rennwochenende auslassen muss, wurde Williams-Pilot George Russell von Mercedes als Hamilton-Ersatz nominiert. Das wiederum ermöglicht es Aitken, in Russells Williams-Cockpit sein Formel-1-Debüt zu geben.

Mit Bildmaterial von LAT.