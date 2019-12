F2-Test Abu Dhabi: Deletraz vor zwei Rookies - Schumacher verpasst Top 10

Am Donnerstag und Freitag und somit nur vier beziehungsweise fünf Tage nach dem letzten Saisonrennen hat die Formel 2 ihre letzten Testfahrten des Jahres 2019 absolviert. Gefahren wurde wie beim Saisonfinale am vergangenen Wochenende abermals auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Natürlich diente der zweitägige Test weniger als Ausklang des Jahres 2019, sondern viel mehr als erstes Einschießen auf die Saison 2020. Das gilt in erster Linie für einige neue Fahrer/Team-Kombinationen. Denn die 2020 in der Formel 2 zum Einsatz kommenden 18-Zoll-Räder wurden beim Test noch nicht gefahren.

Diverse Piloten waren erstmals für ihren neuen Arbeitgeber im Einsatz, so etwa Dan Ticktum und Sean Gelael für das amtierende Meisterteam DAMS, oder der frischgebackene Formel-3-Champion Robert Schwarzman als neuer Teamkollege von Mick Schumacher bei Prema, oder Giuliano Alesi und Artjom Markelow als neues Fahrerduo beim Arden-Nachfolgerteam HWA.

Formel-3-Champion Robert Schwarzman glänzte beim F2-Einstand mit P2 Foto: LAT

Die Bestzeit fuhr an beiden Tagen Louis Deletraz. Der Schweizer, der die Saison 2019 für Carlin bestritt, war beim Test für das Sauber-Juniorteam Charouz im Einsatz, ist dort aber für 2020 noch nicht bestätigt.

Am Donnerstag legte Deletraz zunächst mit 1:50.543 Minuten vor. Am Freitag steigerte er sich auf 1:50.124 Minuten. Damit sicherte er die Gesamtbestzeit beim Test und gab eine nachdrückliche Empfehlung für dein Stammcockpit 2020 ab.

Hinter Deletraz klassierte sich Formel-3-Champion Schwarzman bei seinem Formel-2-Einstand auf Anhieb als starker Zweiter. Ihm fehlten mit dem Prema-Boliden, den er von DAMS-Neuzugang Gelael übernommen hat, lediglich 0,052 Sekunden auf die absolute Bestzeit.

Mick Schumacher begann mit Bestzeit, rutschte aber aus den Top 10 heraus Foto: LAT

Schwarzmans Teamkollege Mick Schumacher, der für eine zweite Saison bei Prema bestätigt ist, startete in der Auftaktsession am Donnerstagvormittag zunächst mit Bestzeit in den Test.

Doch nachdem alle vier Sessions (an beiden Tagen gab es eine Mittagspause) absolviert waren, reichte es für Schumacher nicht, um sich in den Top 10 zu halten. Er schloss den Zweitagestest unterm Strich auf P12 ab und hatte auf seiner schnellsten Runde 0,773 Sekunden Rückstand auf Deletraz.

Die Top 3 des Testergebnisses hinter Deletraz und Neuling Schwarzman rundete Marcus Armstrong als ein weiterer Rookie ab. Er hat die zu Ende gegangene Formel-3-Saison hinter Schwarzman als Vizemeister beendet. Und wie der Russe, so hat auch der Neuseeländer sein Formel-2-Cockpit bereits sicher: Armstrong fährt in der Formel-2-Saison 2020 für ART.

Der Auftakt ins neue Rennjahr für den 20. bis 22. März in Bahrain im Formel-2-Kalender 2020.

Rundenzeiten beim Formel-2-Test in Abu Dhabi (Top 10):

01. Louis Deletraz (Charouz) - 1:50.124 Minuten

02. Robert Schwarzman (Prema) - 1:50.176

03. Marcus Armstrong (ART) - 1:50.436

04. Callum Ilott (Virtuosi) - 1:50.461

05. Nikita Masepin (Carlin) - 1:50.501

06. Guanyu Zhou (Virtuosi) - 1:50.564

07. Ralph Boschung (MP) - 1:50.630

08. Pedro Piquet (Charouz) - 1:50.812

09. Dan Ticktum (DAMS) - 1:50.818

10. Felipe Drugovich - 1:50.831

