Formel 2 2022: Ralph Boschung fährt weitere Saison für Campos

Ralph Boschung und Campos setzten ihre Zusammenarbeit in der Formel 2 fort. Wie der spanische Rennstall am 23.11.2021 bekanntgab, wird der Schweizer auch in der nächsten Saison eines der beiden Cockpits besetzen.

"Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich mit Campos in der Formel 2 2022 weitermachen kann", wird Boschung in einer Pressemitteilung zitiert. "Ich glaube an Kontinuität und Loyalität, das sind starke Trümpfe, die wir gemeinsam als Team haben. Ich möchte Adrian Campos und dem gesamten Team Campos dafür danken, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben."

Boschung fährt seit 2017 in der Formel 2 und zählt damit zu den erfahrensten Fahrern im Feld. Bereits in seiner Debütsaison war er für Campos gefahren und nach Umwegen über MP Motorsport und Trident Ende 2020 zum spanischen Team zurückgekehrt.

In der Saison 2021 fuhr Boschung bis jetzt sechsmal in die Punkte und belegt vor den letzten beiden Rennwochenenden des Jahres in Dschidda und Abu Dhabi Rang zwölf in der Meisterschaft.

"Wir sind sehr glücklich, Ralph für eine weitere Saison bei uns zu haben", sagt Adrian Campos, Sportdirektor des Rennstalls. "Nach dem harten Schlag zu Beginn dieses Jahres hat das Team sehr hart gearbeitet und war geschlossener denn je, und das hat sich nun ausgezahlt", blickt er auf die Zeit nach dem überraschenden Tod seines gleichnamigen Vaters zurück.

"In der nächsten Saison werden wir noch motivierter sein und wollen einen Aufwärtstrend bei den Ergebnissen fortsetzen. Ich möchte mich persönlich bei Ralph und allen, die ihn unterstützen, für das Vertrauen bedanken, das Campos für eine weitere Saison entgegengebracht wird."

