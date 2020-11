Formel 2 Bahrain 2020: Mick Schumacher entgeht Crash mit Titelrivalen

Mick Schumacher (Prema) hat am Sonntag beim Sprintrennen der Formel 2 auf dem Bahrain International Circuit in Sachir eine Steilvorlage seines Rivalen Callum Ilott (Virtuosi) nur teilweise nutzen können. Ilott blieb nach einer Kollision, in die um ein Haar auch Schumacher verwickelt worden wäre, ohne Punkte.

Schumacher kam seinerseits aber nur auf Rang sieben ins Ziel und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung lediglich um zwei Punkte aus. Der Sieg ging an Schumachers Teamkollegen Robert Schwarzman, der vor seinem Landsmann Nikita Masepin (Hitech) und dem Schweizer Louis Deletraz (Charouz) gewann.

Zum Crash der beiden Titelrivalen wäre es fast in Runde 8 nach dem Re-Start nach einer Safety-Car-Phase gekommen. Schumacher, der zu diesem Zeitpunkt auf Rang fünf direkt vor Ilott fuhr, verbremste sich in der Anfahrt zu Kurve 10. Ilott wollte diesen Fehler ausnutzen, bremste seinerseits aber viel zu spät und verlor die Kontrolle über sein Auto.

Im Scheitelpunkt der Kurve rammte Ilott den Boliden von Jehan Daruvala (Carlin), der sich drehte und aus dem Rennen ausschied. Ilott beschädigte sich bei der Kollision den Frontflügel, während Schumacher der Kollision trotz einer leichten Berührung am linken Vorderrad mit ein wenig Glück ohne Schaden entkam. Durch den Reparaturstopp und eine Durchfahrtsstrafe für das Verursachen der Kollision blieb Ilott ohne Punkte.

Schumacher und Ilott trennen in der Meisterschaftswertung nun 14 Punkte. Die Titelentscheidung in der Formel 2 fällt am nächsten Saisonfinale, welches ebenfalls in Sachir stattfindet. Dann wird aber auf dem kürzeren und schnelleren Außenkurs des Bahrain International Circuit gefahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.