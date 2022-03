Formel 2 Bahrain 2022: Richard Verschoor gewinnt erstes Saisonrennen

Audio-Player laden

Richard Verschoor (Trident) hat am Samstag das erste Sprintrennen der Formel-2-Saison 2022 auf dem Bahrain International Circuit in Sachir gewonnen. Der Niederländer überquerte nach 23 Runden die Ziellinie vor den beiden Red-Bull-Junioren Jehan Daruvala (Perma) und Liam Lawson (Carlin).

Der Schweizer Ralph Boschung (Campos), der über weite Strecken des Rennens auf Platz zwei gelegen hatte, musste am Ende mit Rang vier vorliebnehmen. Felipe Drugovich (MP Motorsport), Logan Sargeant (Carlin), Jüri Vips (Hitech) und Ayumu Iwasa (DAMS), der vom letzten Startplatz ein starkes Rennen zeigte, gewannen auf den Positionen fünf bis acht Meisterschaftspunkte.

Formel 2 Sachir: Ergebnisse

Die Top 10 komplettierten Dennis Hauger (Prema) und der Polesetter des Hauptrennens Jack Doohan vom Team Virtuosi. Der britsche Rennstall hatte gestern eine offizielle technische Partnerschaft mit dem österreichischen Motorsport-Unternehmen AVL Racetech verkündet.

Erster Trident-Sieg seit 2016

Von Platz zwei aus gelang Verschoor ein guter Start, durch den er die Führung übernahm. Einen schlechten Start erwischte Polesetter Drugovich, der von Position eins auf sechs zuräckfiel. Deutlich besser machte es Boschung, der von Startplatz sechs aus auf Position zwei nach vorne fuhr.

An der Spitze war es für Verschoor ein einsames Rennen. Der Niederländer verschaffte sich schnell ein Polster, dass er auch bei den Restarts nach einer Safety-Car-Phase und einem virtuellen Safety-Car verteidigte. Nach der Zieldurchfahrt durfte Verschoor, der als letzter Fahrer im Feld der 22 Piloten ein Cockpit gefunden hatte, über den zweiten Sieg seiner Formel-2-Karriere jubeln.

"Es war harte Arbeit überhaupt hier zu sein", sagt Verschoor mit Blick auf die späte Vertragsunterzeichnung. "Das Qualifying hat mir gestern schon viel Vertrauen gegeben, weil ich wusste, dass ich ein gutes Auto habe. Das heute gibt mir einen weiteren Schub."

Jake Hughes in zwei Zwischenfälle involviert

Für das italienische Trident-Team war es der erste Sieg überhaupt in der Formel 2. Zuletzt hatte der Rennstall 2016 mit Luca Ghiotto beim Sprintrennen in Sepang triumphiert, als die Serie noch den Namen GP2 trug. "Es war an der Zeit", sagt Verschoor mit Blick auf die mehr als fünfjährige Durststrecke des Teams. "Ich habe von ersten Moment an gespürt, wie motiviert alle waren, und das hat auch mich zusätzlich motiviert."

Hinter dem Niederländer durfte Boschung lange von einer Podiumsplatzierung träumen. Gegen Rennende bauten jedoch seine Reifen ab. Nach einem harten und sehenswerten Zweikampf musste der Schweizer erst Daruvala und schließlich auch Lawson passieren, worüber sich Boschung am Boxenfunk lautstart ärgerte.

In die beiden Zwischenfälle, die zur Neutralisierung des Rennens führte, war jeweils Jake Hughes von niederländischen Rennstall van Amersfoort involviert. In Runde 3 berührte der Brite in Kurve 8 Marcus Armstrong (Hitech), der sich daraufhin drehte und ausschied.

Pourchaire muss Auto früh abstellen

In Runde 16 war Hughes dann das Opfer. In Kurve 1 wurde er von Clement Novalak (MP Motorsport) abgeschossen, der sich deutlich verbremst hatte. Der Franzose erhielt als Verursacher der Kollision eine Zeitstrafe von 10 Sekunden.

Mit Theo Pourchaire (ART) schrieb einer der Meisterschafts-Favoriten zum Auftakt der Saison einen "Nuller". Der Franzose lag zu Beginn des Rennens in den Top 5, doch in Runde 6 verlor sein Auto plötzlich Öl und wurde anschließend langsamer. Kopfschüttelnd musste der enttäuschte Pourchaire sein Fahrzeug an der Box abstellen.

Das Hauptrennen der Formel 2 in Sachir, das über 32 Runden geht und einen Pflichtboxenstopp umfasst, wird am Sonntag (20. März) um 11:40 Uhr MEZ gestartet.

