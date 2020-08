Formel 2 Barcelona: Sean Gelael ins Krankenhaus eingeliefert

Sean Gelael (DAMS) musste am Samstag nach dem Hauptrennen der Formel 2 in Barcelona medizinisch versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe des Zwischenfalls und Einzelheiten zu Gelaels Zustand sind aktuell noch unklar.

Auf den Bildern der TV-Übertragung war lediglich zu sehen, dass der Indonesier in der Schlussrunde des Rennens ausgerollt war. Ein Unfall war nicht zu erkennen. Gegen kurz nach 19:30 Uhr veröffentlichte der Automobil-Weltverband FIA folgende Mitteilung, die wir im Wortlaut wiedergeben:

"Die FIA gibt bekannt, dass sich heute am 15. August 2020 in der letzten Runde des Hauptrennens der Formel 2 in Barcelona ein Zwischenfall ereignet hat, an dem das Auto mit der Startnummer 1 von Sean Gelael beteiligt war."

"Der Fahrer wurde unmittelbar von Rettungskräften und medizinischem Personal versorgt. Der Fahrer wurde von dem vor Ort befindlichen medizinischen Personal aus dem Auto geborgen und zu vorsorglichen Untersuchungen mit dem Krankenwagen in das Hospital General De Granollers gebracht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.