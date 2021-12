Formel 2 Dschidda 2021: Hauptrennen nach schwerem Startunfall abgebrochen

Ein schwerer Startunfall hat am Sonntag beim Hauptrennen der Formel 2 auf dem Jeddah Corniche Circuit im saudi-arabischen Dschidda zur einem Rennabbruch geführt. Das Auto von Theo Pourchaire (ART), der auf Startplatz drei stand, war beim Erlöschen der Startampel nicht von der Stelle gekommen.

Während die unmittelbar nach ihm startenden Fahrer ausweichen konnten, fuhr der von Position 18 gestartete Enzo Fittipaldi (Charouz) nahezu ungebremst auf das Auto von Pourchaire auf. Unmittelbar darauf wurde die rote Flagge gezeigt, und ein Krankenwagen setzte sich in Bewegung.

Fittipaldi wurde von Rettungskräften aus dem Auto geborgen. Ersten Informationen zu Folge war der Enkel von Emerson Fittipaldi bei Bewusstsein und konnte die Arme bewegen. Zur weiteren Untersuchung wird Fittipaldi in ein Krankenhaus gebracht werden.

Pourchaire signalisierte beim Abtransport durch das Zeigen des Daumens nach oben, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe.

Um kurz nach 17:00 Uhr gab der Automobil-Weltverband FIA folgende Mitteilung heraus: "Die Fahrer wurden sofort von den Rettungs- und Sanitätsdiensten betreut. Die Fahrer waren bei Bewusstsein und wurden von den anwesenden Sanitätern befreit. Beide wurden mit Krankenwagen und Hubschraubern in das King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda gebracht."

Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Strecke in Folge eines Unfalls bei einem Porsche-Rennen im Rahmenprogramm wurde das Rennen mit 40 Minuten Verspätung gestartet. Zwischenzeitlich herrschte Verwirrung, als kurzzeitig (und offenbar fehlerhaft) von der Rennleitung kommuniziert wurde, die Session sei abgebrochen.

Wegen der Arbeiten kam es vor dem Start zu einer kuriosen Szene. Die Autos wurden aus dem Fahrerlager der Rahmenserien hinter dem Safety-Car entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung in die Boxengasse gefahren - was bei Daniel Ticktum zu folgender Erkenntnis führte: "Wenn man eine FIA-Strecke rückwärts fährt, wird einem bewusst... wie soll ich sagen... wie sehr sie dafür gemacht ist, anders herum gefahren zu werden", so der Brite am Boxenfunk.

