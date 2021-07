Formel 2 in Baku: Schwarzman mit dominantem Start-Ziel-Sieg

Prema-Pilot Robert Schwarzman hat erstmals in der Formel-2-Saison 2021 ein Rennen gewonnen. Auf dem Straßenkurs von Baku in Aserbaidschan führte er jede Runde an und tütete so einen dominanten Start-Ziel-Sieg ein. Er hatte über fünf Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten und holte mit der schnellsten Runde im Rennen noch die Bonuspunkte.

Auf Platz zwei landete der Carlin-Fahrer Dan Ticktum, der von Platz sechs aus gestartet war. Der Brite schaffte es, sich bis hinter Schwarzman nach vorne zu kämpfen und landete zum dritten Mal in der Saison in den Top 3. Das Podium komplettierte Virtuosi-Pilot Guanyu Zhou, der bereits zum vierten Mal im Jahr 2021 auf dem Treppchen landete. Carlin-Fahrer Jehan Daruvala und ART-Pilot Theo Pourchaire rundeten dahinter die Top 5 ab.

Im Rennen gab es früh die erste gelbe Flagge, weil das HWA-Auto von Jack Aitken in Kurve 1 in die Mauer gedrückt wurde. Er musste das Rennen vorzeitig aufgeben. Sein Teamkollege Alessio Deledda kam in Kurve 2 von der Strecke ab und musste den Notausgang nehmen. Virtuosi-Fahrer Felipe Drugovich erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe, weil er Oscar Piastri in das Auto von Liam Lawson gedrückt hatte. Letzterer krachte in Kurve 2 in die Mauer.

Theo Pourchaire sammelte wichtige Punkte Foto: Motorsport Images

Marcus Armstrong fuhr auf Platz vier vor und ließ Ralph Boschung hinter sich. Dahinter schnappte sich Juri Vips den siebten Platz von Pourchaire. In Runde 10 kam Zhou an Daruvala vorbei, was ihn auf Platz zwei katapultierte. Zhou versuchte alles, um Schwarzman unter Druck zu setzen, wurde dann aber von Ticktum überholt. In Runde 14 war Schwarzman den Verfolgern schon mit vier Sekunden Vorsprung entkommen.

Raplh Boschung zeigte in Baku eine solide Leistung Foto: Motorsport Images des neuen Formats in der Formel 2 wird Bent Viscaal im zweiten Sprintrennen von der Poleposition aus starten.

David Beckmann wird von Rang drei aus ins Rennen gehen, während Vips vor Armstrong den dritten Startplatz bekommen hat. Lirim Zendeli aus Bochum landete im ersten Rennen auf Platz 13.

