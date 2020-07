Formel 2 Spielberg 2020: Drugovich siegt - Punkte für Mick Schumacher

Rookie Felipe Drugovich (MP Motorsport) hat am Sonntag das Sprintrennen der Formel 2 auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg gewonnen. Von der Pole-Position der umgekehrten Startaufstellung aus gelang dem Brasilianer in einem Rennen mit drei Safety-Car-Phasen ein Start-Ziel-Sieg.

Nach 28 Runden triumphierte er vor Louis Deletraz (Charouz). Der Schweizer egalisierte damit sein bisher bestes Formel-2-Resultat, wartet aber weiter auf seinen ersten Sieg in der Nachwuchsserie. Rang drei ging an Daniel Ticktum (DAMS).

Ergebnisse Spielberg 1

Mick Schumacher (Prema) zeigte wie schon im Hauptrennen, wo er durch einen Fahrfehler das Podium verpasst hatte, ein starkes Renntempo und gewann mit Rang sieben die ersten Meisterschaftspunkte.

Vom Tempo her wäre für den Sohn von Michael Schumacher sogar noch mehr möglich gewesen. Rundenlang hing er im Heck des Autos von Nobuharu Matsushit (MP Motorsport) und hätte deutlich schneller fahren können. Doch die wiederholten Angriffe des Deutschen wehrte der Japaner mit seiner Erfahrung immer wieder geschickt ab.

Pech hatte Ferrari-Junior Marcus Armstrong (ART). Nach Platz zwei am Samstag lag der Neuseeländer auch am Sonntag auf Podiumskurs, bis sein Auto in Runde 14 ohne Vortrieb auf der Strecke ausrollte.

Aus unerklärlichen Gründen stellte Armstrong den Boliden auf der Fahrbahn ab, womit er die dritte Safety-Car-Phase auslöste. Zuvor war das Rennen bereits nach einem spektakulären Motorschaden am Auto von Giuliano Alesi (HWA) und nach einer Kollision zwischen Jehan Daruvala (Carlin) und Luca Ghiotto (Hitech) neutralisiert worden.

Weiter geht es mit der Formel 2 2020 schon am nächsten Wochenende. Die zweite Saisonveranstaltung findet erneut in Spielberg statt.

