Formel-2-Titelkandidat Schwarzman mit Qualifying-Tempo nicht zufrieden

"Ich bin nicht wirklich zufrieden", sagt Robert Schwarzman über das Tempo auf einer schnellen Runde beim Formel-2-Test im spanischen Barcelona. Der Russe gilt als Favorit auf den Meisterschaftssieg und liegt nach dem Saisonauftakt in Bahrain auf Platz acht der Gesamtwertung. Um beim nächsten Lauf in Monaco an der Spitze angreifen zu können, müsse er seine Pace im Qualifying verbessern, erklärt er.

Der Ferrari-Junior in Diensten von Prema wurde in der Wertung des dreitätigen Tests inmitten der Saison Neunter. Seine schnellste Rundenzeit am Sonntagmorgen war mehr als eine halbe Sekunde langsamer als die von Felipe Drugovich im Virtuosi-Boliden. Drugovich aus Brasilen umrundete den Kurs in 1:27,945 Minuten. Mit der Longrun-Pace ist Schwarzman hingegen sehr zufrieden.

"Das größte Problem ist die Qualifying-Pace, die einfach noch nicht gut genug für mich ist", sagt der 21-Jährige. "Ich muss verstehen, was da vor sich geht und warum ich keine besseren Rundenzeiten in den Asphalt gebrannt bekomme. Die Pace im Rennen war gut und ich denke, dass wir da stark aufgestellt sind. Mit dem Rennmanagement und den Simulationen war ich ebenfalls glücklich."

Der Russe arbeitet daran, sich auf einer Runde zu verbessern Foto: Prema Powerteam

Das nächste Formel-2-Rennwochenende findet vom 20. bis 22. Mai in Monte Carlo im Fürstentum Monaco statt. Aufgrund des neuen Formats stehen für Schwarzman und seine Konkurrenten gleich drei Rennen ihm Rahmen der Formel 1 auf dem Programm. Auf dem engen Straßenkurs gilt Überholen als schwierig, weshalb eine gute Startposition für ein gutes Abschneiden elementar wichtig ist.

Mit Bildmaterial von Prema Powerteam.