Mick Schumacher fährt auch 2020 in der Formel 2 für Prema

Mick Schumacher wird auch in der Saison 2020 für Prema in der Formel 2 fahren. Das gab der italienische Rennstall am Donnerstag im Vorfeld des Saisonfinales 2019 in Abu Dhabi bekannt. Für den Sohn von Michael Schumacher wird es die zweite Saison in der Formel 2 und die insgesamt fünfte für Prema sein, mit denen er 2018 den Titel in der Formel-3-EM gewonnen hatte und für die er schon in der Formel 4 gefahren war.

"Ich stehe vor meinem zweiten Jahr in der Formel 2 und habe viele wichtige Lektionen gelernt: Wie man mit dem Auto und den Reifen umgehen muss und wie man in einem größeren Team arbeitet", sagt Mick Schumacher, der Anfang August in Ungarn seinen ersten Sieg in der Formel 2 gefeiert hatte. "Auf diese Erfahrungen möchte ich aufbauen."

"Mit Prema weiterzumachen, lag auf der Hand, nachdem wir schon so lange zusammenarbeiten und zusammengewachsen sind. Ich bin ihnen dankbar dafür, dass sie mir vertrauen und werde alles tun um zu zeigen, dass sie damit richtig liegen", so Schumacher weiter.

2020 bekommt der Deutsche einen neuen, mutmaßlich stärkeren Teamkollegen: Anstelle von Sean Gelael verpflichtete Prema Robert Schwarzman. Der junge Russe gewann 2019 den Titel in der neuen, internationalen Formel 3 und ist wie Mick Schumacher Ferrari-Junior. Schumacher und Schwarzman waren bereits 2018 in der Formel-3-EM Teamkollegen bei Prema.

"Ich freue mich, dass ich in die Formel 2 aufsteige. Es ist der letzte Schritt vor der Formel 1, aber ein sehr wichtiger", sagt Schwarzman. Der 20-Jährige setzt sich für seine Rookie-Saison ehrgeizige Ziele. "Wir wollen die Meisterschaft gewinnen, denn wir haben schon dieses Jahr gezeigt, dass wir trotz eines neuen Autos, vieler Unbekannten und starker Gegnern sofort um die Spitze kämpfen können", so Schwarzman.

Neben Schumacher und Schwarzman werden 2020 noch drei weitere Fahrer aus dem Nachwuchsprogramm von Ferrari in der Formel 2 fahren. Der Neuseeländer Marcus Armstrong, der wie Schwarzman aus der Formel 3 aufsteigt, wurde von ART verpflichtet. Callum Ilott wechselt von Charouz zu Virtuosi, und Giuliano Alesi geht nächstes Jahr für das deutsche Team HWA an den Start.

Mit Bildmaterial von LAT.