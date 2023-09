Mit spektakulärem Heckflügel: Formel 2 präsentiert neues Rennauto

Im Vorfeld des Großen Preises von Italien in Monza haben die Organisatoren der Formel 2 ein neues Rennauto vorgestellt, das in den Jahren 2024 bis 2026 in der Nachwuchsserie der Formel 1 zum Einsatz kommen soll.

Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde vor allem die Aerodynamik deutlich überarbeitet und das Design an die aktuelle Generation der Formel-1-Autos angepasst. Besonders auffällig ist der Heckflügel mit einem bogenförmigen, freistehenden Hauptelement. Angetrieben wird das Auto weiterhin von einem 3,4-Liter-V6-Turbomotor von Mechachrome.

Die Organisatoren hoffen, dass das Auto ein breiteres Spektrum an Fahrergrößen aufnehmen kann, um die Zugänglichkeit insbesondere für weibliche Fahrer zu verbessern. In dieser Hinsicht hat die Formel 2 mit Tatiana Calderon, die den Shakedown des Autos im Juli in Varano durchführte, ein Beispiel gegeben.

Heckflügel des neuen Formel-2-Autos Foto: Alex Kalinauckas

Im weiteren Verlauf des Test- und Entwicklungsprogramms werden verschiedene Fahrer zum Einsatz kommen, darunter auch der Formel-2-Champion von 2022, Felipe Drugovich. Bis Ende Dezember 2023 sollen alle elf Formel-2-Teams ein Auto erhalten, das zweite folgt bis Mitte Januar 2024. Vor den ersten Testfahrten wird es einen offiziellen Shakedown geben, an dem alle Teams mit einem Auto teilnehmen werden.

"Ich bin sehr stolz darauf, unser neues Formel-2-Auto zu präsentieren, das in den nächsten drei Jahren zum Einsatz kommen wird", sagt Formel-2-CEO Bruno Michel. "Gemeinsam mit der FIA haben wir ein leistungsstarkes, anspruchsvolles und sicheres Auto entwickelt, das junge Fahrerinnen und Fahrer auf die Formel 1 vorbereitet und weiterhin tolle Rennen und viele Überholmöglichkeiten bietet - etwas, das die Fans von der Formel 2 erwarten."

"Eines unserer Hauptanliegen ist nach wie vor die Kostenkontrolle. Deshalb haben wir den gleichen Motor und das gleiche Getriebe beibehalten und viele Teile vom Vorgänger übernommen. Und schließlich haben wir dafür gesorgt, dass die Teams das neue Auto mit 12 Personen fahren können, wie es das Sportliche Reglement vorschreibt", so Michel weiter.

Eine Servolenkung wird es nicht geben. Durch eine veränderte Gewichtsverteilung und Achssymmetrie soll der Lenkaufwand jedoch reduziert werden. Ziel der FIA ist es, in dieser Hinsicht ein einheitliches Fahrgefühl in allen Formel-Klassen zu gewährleisten.

"Das Auto wurde so konstruiert, dass es für alle Fahrertypen geeignet ist, wobei die Überlegungen der FIA zum Lenkaufwand berücksichtigt wurden", sagt Michel. "Das ist natürlich der Schlüssel, um unseren Sport inklusiver zu machen, indem wir die Fahrbarkeit und den Komfort unseres Autos verbessern."

