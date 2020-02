Nach Kritik an FIA: Streckenarzt von Spa widerspricht Juan Manuel Correa

Fünf Monate nach seinem schweren Unfall beim Formel-2-Rennen in Spa-Francorchamps kämpft Juan Manuel Correa mit der Genesung von seinen schweren Verletzungen - und erhebt Vorwürfe gegen den Automobil-Weltverband FIA.

"Jeder ist nach dem Unfall nach Monza gefahren am nächsten Tag, ich bin im Krankenhaus geblieben und ich bin vier Tage nach dem Unfall fast gestorben. Und da war niemand von der FIA oder jemand, der sich um mich gekümmert hat", sagt Correa im Interview mit dem Fernsehsender 'n-tv'.

Nachdem unmittelbar nach dem Unfall nur schwere Verletzungen am rechten Bein sowie weniger schwere Verletzungen an der Wirbelsäule diagnostiziert wurden, entwickelte Correa in Folge der hohen G-Kräfte, denen er bei der Kollision mit dem Auto von Anthoine Hubert ausgesetzt war, ein akut lebensbedrohliches Lungenversagen.

Correa glaubt, dass in dieser Phase fachkundiger Rat von Medizinern der FIA hilfreich gewesen wäre. Denn mit den Folgen eines sogenannten Hochrasanztraumas hätten sich die Ärzte des Krankenhauses in Lüttich nur unzureichend ausgekannt. "Die Ärzte im Krankenhaus in Belgien wussten nicht was das ist, denn sie hatten noch nie jemanden gesehen, der so einen starken Aufschlag überlebt hat."

Streckenarzt stellt klar: Unterstützung der FIA war gegeben

Dieser Kritik widerspricht Christian Wahlen, der seit 1985 Chefarzt der Rennstrecke Spa-Francorchamps und seit 25 Jahren Mitglied der medizinischen Kommission der FIA ist. "Die Tätigkeiten des medizinischen Personals an der Unfallstelle wurden von Ian Roberts koordiniert", wird Wahlen von 'RaceFans.net' zitiert. Roberts ist seit 2013 der Formel-1-Arzt und fährt mit dem Medical Car zu Unfallstellen.

"Juan Manuel wurde ständig betreut, während er mit dem Krankenwagen zum Medical Center der Strecke gebracht wurde", berichtet Wahlen weiter. "Bei der Ankunft dort wurde er vom Ärzteteam, für das ich verantwortlich bin, stabilisiert." Lange blieb Correa nicht im Medical Center an der Rennstrecke, denn er benötigte speziellere Behandlungen.

Das Medical Car der Formel 1 Foto: LAT

Nach Beratungen mit Alain Chantegret, dem medizinischen Formel-1-Delegierten der FIA, wurde entschieden, dass Correa sofort per Helikopter in die Universitätsklinik nach Lüttich gebracht werden musste. "In meiner Rolle als Chefmediziner und als FIA-Delegierter stand ich ständig in Kontakt mit dem Krankenhaus und besuchte Juan Manuel am 2. September, als er sich von der Beinoperation erholte", betont Wahlen.

"Am gleichen Tag kontaktierte Gerard Saillant den Vater von Juan Manuel, um darzulegen, dass er zur Verfügung stand", sagt Wahlen. Bei Saillant handelt es sich um einen angesehenen Neurochirurgen. Er folgte 2011 Sid Watkins als Präsident des FIA-Instituts nach und zählt auch zu den Vertrauensärzten der Schumacher-Familie.

"Dienstagmorgen entwickelte Juan Manuel Symptome, die auf Atemprobleme schließen ließen", berichtet Wahlen weiter. "Am gleichen Tag entschied seine Familie, ihn in eine Spezialklinik nach London zu verlegen, um zum frühest möglichen Zeitpunkt Operationen an seinem rechten Bein durchführen zu lassen." Nach Behandlungen in London kehrte Correa schließlich nach Miami zurück.

