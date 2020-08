Ralf Schumacher: Mick und David machen sich selbst am meisten Druck

Sie sind Cousins, tragen beide einen im Motorsport sehr bekannten Nachnamen und schicken sich an, in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten: Mick und David Schumacher. Während Mick, der Sohn von Michael Schumacher bereits im zweiten Jahr in der Formel 2 fährt, bestreitet Ralf Schumaches Sohn David seine erste Saison in der Formel 3.

Unvermeidlich drängt sich bei beiden Junioren der Vergleich mit ihren Vätern auf, den beide allerdings zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere noch nicht gerecht werden können. Ralf Schumacher glaubt nicht, dass die Erwartungshaltung aufgrund ihres Nachnamens für Mick und David eine große Bürde ist.

"Ich glaube, dass sich die Kids fast mehr Druck machen, als sie das von außen teilweise bekommen, weil von außen werden sie ja doch recht gut geführt", sagt Ralf Schumacher im Interview mit 'Sport1'.

Speziell im Fall seines Neffen Mick, der zum Nachwuchsprogramm von Ferrari gehört und im vergangenen Jahr bereits zweimal ein Formel-1-Auto getestet hatte, sei der eigene Antrieb sehr stark, nun auch den entscheidenden Schritt in der Rennfahrer-Karriere zu machen.

"Der ist jetzt so nah dran an dem Thema, da setzt er sich natürlich selbst unter Druck. Und von außen ist die Erwartungshaltung auch groß, aber ich finde in den letzten Rennen macht er das ja sehr ordentlich", sagt Ralf Schumacher.

