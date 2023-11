Sauber-Junior Theo Pourchaire ist Formel-2-Champion 2023

Theo Pourchaire (ART) ist Meister der Formel 2 2023. Ein fünfter Platz im abschließenden Hauptrennen im Rahmen des Grand Prix von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit genügte dem Franzosen am Sonntag zum Titelgewinn. Rang drei von Verfolger Frederik Vesti (Prema) war zu wenig, um den Rückstand von 16 Punkten auf Pourchaire in der Meisterschaftswertung im letzten Saisonrennen noch aufzuholen.

Sauber-Junior Pourchaire wollte 2023 eigentlich keine weitere Saison in der Formel 2 fahren, entschied sich aber mangels geeigneter Alternativen für ein weiteres Jahr und war als Vizemeister der Saison 2023 Titelanwärter Nummer eins.

Diesem Anspruch wurde Pourchaire bereits beim Saisonauftakt Anfang März in Bahrain gerecht. Der heute 20-Jährige gewann das Qualifying und fuhr im Hauptrennen von der Poleposition zum Sieg. Es sollte allerdings sein einziger Saisonsieg bleiben, während seine Konkurrenten Vesti (sechs), Oliver Bearman (Prema, vier) und Ayumu Iwasa (DAMS, drei) mehrere Rennen gewannen.

Pourchaire war jedoch der mit Abstand konstanteste Fahrer. Bei zehn der 26 Saisonrennen stand er auf dem Podium, nur sieben Mal verpasste er die Punkteränge. So reiste er mit einem komfortablen Vorsprung von 25 Punkten auf Vesti nach Abu Dhabi.

Als Meister darf Pourchaire im nächsten Jahr nicht mehr in der Formel 2 starten. Da im Formel-1-Team von Sauber noch kein Platz für ihn ist, wird der Franzose voraussichtlich in die japanische Super Formula wechseln.

Dort würde Pourchaire auf einen seiner Formel-2-Rivalen treffen, denn auch Red-Bull-Junior Iwasa kehrt nach zwei Jahren in der Formel 2 in seine Heimat zurück und startet in der Super Formula. Die japanische Serie hatte in diesem Jahr bereits Liam Lawson als Zwischenstation nach der Formel 2 in Richtung Formel 1 genutzt.

Ob Vesti eine dritte Saison in der Formel 2 anhängen wird, ist noch offen. Alpine-Junior Jack Doohan hat bereits erklärt, 2024 nicht mehr in der Formel 2 fahren zu wollen. Damit zählen im kommenden Jahr mit Victor Martins (ART) und Bearman die beiden besten Rookies des Jahrgangs 2023 zu den Titelanwärtern.

Der deutsche Rennstall PHM erlebte eine schwierige erste Saison in der Formel 2. Die Fahrer Roy Nissany, Brad Benavides und Joshua Mason kamen in keinem Rennen in die Punkteränge. In der Teamwertung landete PHM, das seine Einsätze in Kooperation mit dem tschechischen Team Charouz bestritt, abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Auch für den Schweizer Ralph Boschung (Campos) verlief seine insgesamt siebte Saison in der Formel 2 enttäuschend. Dabei hatte sie mit einem Sieg im Sprintrennen und einem zweiten Platz im Hauptrennen in Bahrain vielversprechend begonnen. Doch im weiteren Saisonverlauf fuhr Boschung nur noch viermal in die Punkteränge.

2024 wird in der Formel 2 ein neues Auto eingeführt. Der Kalender umfasst 28 Rennen auf 14 Rennstrecken. Saisonauftakt ist vom 29. Februar bis 2. März 2024 in in Bahrain.

