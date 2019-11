Sportjournalisten ehren Mick Schumacher als "Sportler mit Herz"

Große Ehre für Mick Schumacher: Der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher wurde am Samstagabend beim Deutschen Sportpresseball der Preis "Sportler mit Herz" verliehen. Damit wurde unter anderem auch sein Engagement in der Familienstiftung "Keep fighting" gewürdigt.

"Wir blicken darauf, wie jemand die Menschen berührt. Und Mick berührt die Menschen", sagt Organisator Jörg Müller, dessen Unternehmen metropress den Sportpresseball jährlich in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten veranstaltet.

Konkret nannte Müller in diesem Zusammenhang Mick Schumachers Auftritt im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix von Deutschland. Dort war der 20-Jährige den Weltmeister-Ferrari seines Vaters aus dem Jahr 2004 gefahren und hatte damit die Fans in Hockenheim begeistert.

Zum Ball kam Mick Schumacher in Begleitung von Mutter Corinna und Managerin Sabine Kehm.

Mit Bildmaterial von LAT.