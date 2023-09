Supertalent Antonelli: 2024 aus der FRECA ohne F3-Jahr in die F2?

Aufgepasst, Namen merken: Ein Top-Talent könnte schon 2024 mit 17 Jahren in die unmittelbare Nachbarschaft der Formel 1 kommen. Mercedes erwägt, seinen Junior Andrea Kimi Antonelli die Formel 3 überspringen zu lassen und direkt in die Formel 2 zu schicken. Dort debütiert 2024 ein neues Auto.

Das hängt allerdings von den verbleibenden Rennen in der Formula Regional Europe powered by Alpine (FRECA) ab, der früheren Formel Renault. Dort stehen noch vier Rennwochenenden mit acht Rennen auf dem Programm.

Nach den bisherigen sechs Rennwochenenden führt der Italiener die Gesamtwertung an. Allerdings hat er harte Konkurrenz durch den Norweger Martinius Stenshorne, der nur sechs Punkte hinter ihm liegt. Dritter ist der Deutsche Tim Tramnitz.

Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass der seit zwei Wochen 17-Jährige die Formel 3 überspringen und 2024 gleich in der Formel 2 starten könnte. Toto Wolff bleibt zurückhaltend: "Wir hoffen wohl alle, dass Andrea eine große Karriere macht. Aber es besteht immer die Gefahr, dass ein junger Fahrer zu sehr gehypt wird und nicht mehr in Ruhe arbeiten kann."

"Im Moment ist er in der FRECA, nachdem er im vergangenen Jahr die Formel 4 dominiert hat. Derzeit führt er die Meisterschaft an. Wir werden sehen, wie es in der FRECA läuft und dann zusammen mit seinem Vater und Kimi entscheiden, was wir nächstes Jahr machen und in welche Richtung wir gehen."

Erfolge über Erfolge

Andrea Kimi Antonelli gilt als das vielleicht heißeste Talent auf dem Nachwuchsmarkt. Seine Trophäensammlung umfasst mindestens ein Dutzend Titel im Kartsport.

Andrea Kimi Antonelli in der Formula Regional Middle East 2023 Foto: Formula Regional Middle East

Im Jahr 2022 triumphierte er sowohl in der italienischen als auch in der deutschen Formel 4. In beiden Fällen gewann er mindestens die Hälfte aller Rennen. Nur in acht von insgesamt 39 Rennen in beiden Meisterschaften verpasste er das Podium. Viermal gelang ihm ein "Clean Sweep" mit Siegen in allen drei Rennen eines Wochenendes, zu denen in der Formel 4 auch ein Reverse-Grid-Rennen gehört.

Im vergangenen Winter holte er zunächst Gold bei den FIA Motorsport Games in der Disziplin Formel 4 und dann im Februar den Titel in der Formula Regional Middle East. In der FRECA holte er bisher in zwölf Rennen drei Saisonsiege und vier zweite Plätze. Bei einem Gaststart in der italienischen GT-Serie gewann er auf Anhieb, ohne zuvor jemals in einem GT3-Auto gesessen zu haben.

Vorbild könnte der aktuelle Formel-2-Pilot Oliver Bearman sein, der 2022 die FRECA übersprang und direkt in die Formel 3 aufstieg. Prema-Teamchef Rene Rosin erklärte schon vor Wochen gegenüber Autosport, der englischsprachigen Schwesterpublikation von Motorsport.com, warum man es mit Antonelli nicht so gemacht hat:

"Man hätte es wie mit Ollie machen können, aber Kimi ist noch jung. Er wird nicht innerhalb von zwei Jahren für die Formel 1 bereit sein, deshalb ist es besser, alles Schritt für Schritt zu machen, die richtigen Dinge zu tun, die korrekte Karriereleiter zu verfolgen und ihm die Möglichkeit zu geben, zu testen. Denn sobald man in der Formel 3 und Formel 2 angekommen ist, darf man nicht mehr testen."

"Man sollte die FRECA nutzen, um Kilometer zu machen, zu lernen, mit zwei Qualifyings und zwei Rennen pro Event, und sich auf die Zukunft vorbereiten. Wenn man durch die Leiter rast, ist man vielleicht zu jung oder zu unerfahren für die Formel 1. Man sollte tun, was nötig ist, um mental und körperlich fit zu werden."

Weitere Co-Autoren: Megan White. Mit Bildmaterial von ACI Sport.