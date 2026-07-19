Teamgast trägt falsches Headset: Formel-2-Fahrer disqualifiziert

Es gibt kuriose Strafen und es gibt diese hier: Formel-2-Pilot Noel Leon wurde nach dem Hauptrennen der Nachwuchsserie in Spa-Francorchamps aus der Wertung genommen, weil ein Gast seines Campos-Rennstalls ein falsches Headset aufgesetzt hatte.

Der Mexikaner hatte das Hauptrennen der Formel 2 in Belgien als Siebter beendet, obwohl er vom letzten Startplatz aus losgefahren war. Doch die sechs Punkte, die es für dieses Ergebnis gibt, darf er durch die Disqualifikation nicht behalten.

Während des Rennens wurde der Vorwurf laut, dass eine "nicht operative Person" während der roten Flagge wegen des Unfalls von Trident-Pilot Laurens van Hoepen in der Boxengasse ein Headset mit Mikrofon benutzt hatte.

Damit verstieß Campos gegen Artikel 21.5 und Appendix 5 des Sportlichen Reglements der Formel 2. Darin ist geregelt, dass kein Team während des Events mehr als zwölf Mitarbeiter, die mit dem Betrieb des Autos zu tun haben, an der Strecke beschäftigen darf. Diese müssen über eine Liste in Appendix 5 an die FIA gemeldet werden.

Darin steht aber auch: "Für den Ausschluss jeglicher Zweifel muss klargestellt werden, dass betriebsfremdes Personal ('Non-Operational Staff') - mit Ausnahme der Fahrer - um als solches zu gelten, ausschließlich im Besitz eines Headsets mit reiner Empfangsfunktion ('Listen-only-Radio-Headset') sein darf."

Nach dem Rennen sprachen die Rennkommissare sowohl mit Nikola Tsolov, da Leon die Strecke bereits verlassen hatte, als auch mit einem Teamvertreter von Campos. Der Teamvertreter erklärte, dass es sich bei der betroffenen Person um einen Gast des Teams handelte, der versehentlich den falschen Headset-Typ mitgenommen hatte.

Die Rennkommissare waren dabei der Ansicht, dass das Team dafür verantwortlich bleibt, sicherzustellen, dass die dem nicht operativen Personal und den Teamgästen zur Verfügung gestellte Funkausrüstung den geltenden Anforderungen entspricht.

Allerdings entschieden die Kommissare, dass der Gast "ausschließlich dem Auto mit der Startnummer 5 zugeordnet war", weswegen nur Leon vom Rennen ausgeschlossen wurde. Glück hatte dagegen sein Teamkollege Nikola Tsolov, der seinen dritten Platz behalten durfte und die Formel-2-Meisterschaft weiter anführt.

Darüber hinaus wurden Campos 25 Punkte in der Meisterschaft abgezogen - allerdings zur Bewährung. Sollte der spanische Rennstall in dieser Saison noch einmal gegen diesen Artikel des Sportlichen Reglements verstoßen, würde der Abzug geltend gemacht werden.

Das Hauptrennen der Formel 2 wurde von Ferrari-Junior Rafael Camara (Invicta) vor ART-Pilot Tasanapol Inthraphuvasak sowie Tsolov gewonnen. Der Red Bull-Junior liegt nach acht von 14 Wochenenden 27 Punkte vor Alpine-Junior Gabriele Mini (MP) und 36 Zähler vor Camara.