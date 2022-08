Zwei deutsche Fahrer kehren in die Formel 2 zurück!

Audio-Player laden

Deutschland wird an den letzten vier Rennwochenenden in Belgien, den Niederlanden, Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder in der Formel 2 vertreten sein. Während Lirim Zendeli aus Bochum nur in Spa-Francorchamps für den gesperrten Oliver Caldwell einspringt, wird David Beckmann aus Iserlohn die restliche Saison bei van Amersfoort bestreiten.

Beckmann hatte für die Saison 2022 kein Formel-2-Cockpit bekommen und übernahm die Rolle des Simulator- und Reservefahrers beim Formel-E-Team von Andretti. Er saß jedoch bereits in Imola wieder in einem Formel-2-Boliden, um bei Charouz den verletzten Cem Bölükbasi zu ersetzen. Mit einem achten Platz im Hauptrennen holte er auf Anhieb Punkte.

Seinen zweiten Formel-2-Einsatz erlebte Beckmann in Silverstone, wo er bei van Amersfoort für den gesperrten Aumery Cordeel einsprang. In Frankreich und Ungarn ersetzte der Iserlohner dann Jake Hughes, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Somit kommt Beckmann als Springer bereits auf vier Einsätze in der Saison 2022.

Jetzt hat das Team bekanntgegeben, das Beckmann an den letzten vier Rennwochenenden der aktuellen Meisterschaft ins Cockpit von Hughes springen wird, der sich widerum auf seine Karriere in der Formel E konzentrieren wird. Der Brite war zuletzt als Reservefahrer bei Mercedes aktiv, jedoch hat die Marke den Stecker gezogen und das Team an McLaren verkauft. Beckmann nutzt diese Chance, um noch einmal auf sich aufmerksam zu machen.

"Ich danke van Amersfoort dafür, dass das Team an mich glaubt und ich die letzten vier Events der Formel-2-Meisterschaft bestreiten darf", schreibt er auf den sozialen Medien. "Los geht es in Spa, wo ich gute Erinnerungen habe." Beckmann hat in Belgien im Jahr 2018 mit Trident das Hauptrennen gewonnen, dazu kommt ein dritter Platz in der Formel 3 aus dem Jahr 2020.

Lirim Zendeli springt für Oliver Caldwell ein, der zu viele Strafpunkte gesammelt hat Foto: Imago

Auch Zendeli hat gute Erinnerungen an Spa-Francorchamps, wo er im Jahr 2020 in der Formel 3 im Hauptrennen seinen bisher einzigen Sieg geholt hat. "Es ist endlich raus", schreibt der Deutsche mit albanischen Wurzeln. "Ich freue mich riesig auf das Wochenende und ich kann es gar nicht mehr abwarten, wieder ins Auto zu springen, um in einem Formel-2-Boliden auf einer meiner absoluten Lieblingsstrecken zu fahren. Danke Campos und Olli für das Vertrauen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.