Zweiter COVID-19-Test negativ: Ticktum darf in Spa Formel 2 fahren

Erleichterung in der Formel 2 und vor allem bei Daniel Ticktum (DAMS). Der Brite hat sich entgegen ersten Befürchtungen nicht mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Serienorganisatoren am Nachmittag bekanntgaben, ergab ein zweiter COVID-19-Test beim Ticktum ein negatives Ergebnis.

Ein erster Test vor dem siebten Rennwochenende der Saison 2020 in Spa-Francorchamps hatte ein nicht eindeutiges Ergebnis erbracht. Ticktum hatte deswegen am Mittag nicht am Freien Training teilnehmen dürfen.

Durch das fehlende Training muss Ticktum nun ohne jede Vorbereitung auf der Rennstrecke ins Qualifying starten, welches am Freitag um 17 Uhr stattfindet.

