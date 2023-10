70. Macau-Grand-Prix 2023: Alle Informationen, Zeitplan und Livestream

Die coronabedingte Zwangspause hat eine Ende! Vom 16. bis 19. November 2023 findet auf dem 6,12 Kilometer langen Guia Circuit wieder der legendäre Macau-Grand-Prix statt. Ausgerechnet zum 70. Jubiläum der Veranstaltung kehren Formel-3-Weltcup und FIA-GT-Weltcup in die chinesische Zockermetropole zurück.

Der diesjährige Höhepunkt wird das Formel-3-Rennen am Sonntag, an dem die besten Nachwuchstalente (hier geht's zur Starterliste) der Welt teilnehmen. Mit Sophia Flörsch, Charlie Wurz und Oliver Goethe sind drei Piloten mit deutschsprachigem Hintergrund am Start.

Am Donnerstag (16. November) und Freitag (17. November) finden die beiden Qualifyingsitzungen statt, die über die Startaufstellung für das Qualifikationsrennen am Samstag (18. November) entscheiden. Wer dort gewinnt, wird das Hauptrennen am Sonntag (19. November) über 15 Runden von der Poleposition starten und hat damit beste Chancen, sich den Gesamtsieg zu holen.

Macau GP 2023: Das beste GT-Feld der Welt

Der Gesamtsieg im FIA-GT-Weltcup ist hart umkämpft: Audi, BMW, Mercedes und Porsche schicken ihre besten GT-Piloten (hier geht's zur Starterliste) ins Rennen, darunter Kevin Estre oder Sheldon van der Linde. Auch der neue DTM-Meister Thomas Preining wird versuchen, seiner erfolgreichen Motorsport-Saison 2023 die Krone aufzusetzen.

Alle Sieger der vergangenen Rennen sind auch in diesem Jahr wieder dabei: Raffaele Marciello (Mercedes, 2019), Augusto Farfus (BMW, 2018) und Laurens Vanthoor (jetzt Porsche, Audi-Sieg 2016) möchten ihren zweiten Macau-Erfolg holen. Maro Engel triumphierte bei der ersten Auflage des FIA-GT-Weltcup im Jahr 2015 und in der vergangenen Saison, allerdings hatte das Rennen im letzten Jahr keinen Weltcup-Status.

Audi-Pilot Edoardo Mortara feierte sogar schon vier Siege: von 2011 bis 2013 (kein Weltcup-Status) mit dem Audi R8 LMS, im Jahr 2017 mit dem Mercedes-AMG GT3. Neben den deutschen Herstellern ist auch Ferrari mit zwei Fahrzeugen am Start. Lamborghini, Bentley & Co. sind in diesem Jahr allerdings nicht dabei.

Macau GP 2023: TCR-Profis wieder am Start

Die WTCR wird in diesem Jahr durch die TCR-World-Tour ersetzt. Ein Blick in die Starterliste zeigt, dass die besten TCR-Spezialisten der Welt ins Lenkrad greifen: von Macau-König Rob Huff über Mikel Azcona und Esteban Guerrieri bis zum diesjährigen TCR-Europameister Tom Coronel.

Bereits eine Woche zuvor finden in Macau die Rennen der asiatischen TCR-Meisterschaft statt. Die besten acht Fahrer des zweiten Rennens am Sonntag (12. November) bekommen die Erlaubnis, am darauffolgenden Wochenende an der TCR-Word-Tour teilzunehmen.

Die Formel-3-Grand-Prix ist endlich zurück in Macau! Foto: Motorsport Images

Der Macau-Grand-Prix 2023 im Livestream

Alle Trainings, Qualifyings und Rennen werden im kostenlosen Livestream von Motorsport.tv oder auf unserem Schwesterportal Motorsport.com gezeigt. Sobald der Livestream für den Macau-Grand-Prix 2023 bereitsteht, werden wir an dieser Stelle darüber informieren. Im Idealfall also direkt ein Lesezeichen setzen!

Zeitplan für den 70. Macau-Grand-Prix

Donnerstag, 16. November 2023

00:45 bis 01:30 Uhr Motorrad-Grand-Prix - Freies Training

02:00 bis 02:40 Uhr Formel 3 Macau-Grand-Prix - Freies Training 1

02:55 bis 03:20 Uhr Macau-Touring-Car-Cup - Freies Training 1

03:30 bis 03:55 Uhr Macau-Grand-Prix 70. Jubiläums-Challenge - Freies Training 1

04:10 bis 04:40 Uhr TCR-World-Tour - Freies Training 1

05:15 bis 05:45 Uhr FIA-GT-Weltcup - Freies Training 1

06:00 bis 06:25 Uhr Macau-Touring-Car-Cup - Freies Training 2

06:35 bis 07:00 Uhr Macau GP 70. Jubiläums-Challenge - Freies Training 2

07:15 bis 07:45 Uhr TCR-World-Tour - Freies Training 2

08:15 bis 08:55 Uhr Formel 3 Macau-Grand-Prix - Qualifying 1

09:10 bis 09:40 Uhr FIA-GT-Weltcup - Freies Training 2

Freitag, 17. November 2023

01:00 bis 01:45 Uhr Motorrad-Grand-Prix - Qualifying

02:30 bis 03:10 Uhr Formel 3 Macau-Grand-Prix - Freies Training 2

03:30 bis 04:05 Uhr Macau-Touring-Car-Cup - Qualifying

04:25 bis 04:55 Uhr Macau-Grand-Prix 70. Jubiläums-Challenge - Qualifying

05:45 bis 06:35 Uhr TCR-World-Tour - Qualifying

07:05 bis 07:35 Uhr FIA-GT-Weltcup - Qualifying

08:05 bis 08:45 Uhr Formel 3 Macau-Grand-Prix - Qualifying 2

Samstag, 18. November 2023

00:40 bis 01:00 Uhr Motorrad-Grand-Prix - Warm-up

01:30 bis 02:15 Uhr Motorrad-Grand-Prix - Rennen (12 Runden)

03:05 bis 03:40 Uhr Macau-Touring-Car-Cup - Rennen 1 (9 Runden)

04:20 bis 04:50 Uhr Macau-Grand-Prix 70. Jubiläums-Challenge - Rennen 1 (8 Runden)

05:50 bis 06:25 Uhr TCR-World-Tour - Rennen 1 (9 Runden)

07:05 bis 08:05 Uhr FIA-GT-Weltcup - Qualifikationsrennen (12 Runden)

08:50 bis 09:50 Uhr Formel 3 Macau-Grand-Prix - Qualifikationsrennen (10 Runden)

Sonntag, 19. November 2023

01:20 bis 01:55 Uhr Macau-Touring-Car-Cup - Rennen 2 (9 Runden)

02:30 bis 03:00 Uhr Macau-Grand-Prix 70. Jubiläums-Challenge - Rennen 2 (8 Runden)

03:35 bis 04:10 Uhr TCR-World-Tour - Rennen 2 (9 Runden)

05:05 bis 06:15 Uhr FIA-GT-Weltcup (16 Runden)

08:30 bis 09:30 Uhr Formel 3 Macau-Grand-Prix (15 Runden)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.