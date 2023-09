Chaos-Qualifying in Monza: Goethe macht Bortoleto zum Formel-3-Champion

Gabriel Bortoleto ist der diesjährige Champion der FIA Formel 3! Diese Entscheidung fiel bereits am Freitag im chaotischen Qualifying in Monza, das wegen mehrerer Zwischenfälle insgesamt dreimal unterbrochen wurde. Kurios: Ausgerechnet Oliver Goethe, der deutsche Teamkollege von Bortoleto, sorgte mit seinem Abflug für die Titelentscheidung.

"Endlich können wir sagen, dass wir in meiner Rookie-Saison 2023 FIA Formel-3-Meister sind", jubelt Bortoleto. "Es ist etwas ganz Besonderes für mich, alle aus meiner Familie hier zu haben, und es ist eine Ehre für mich, in Monza zum Champion gekrönt zu werden. Ich bin sehr, sehr glücklich und weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll."

Obwohl noch zehn Minuten auf der Uhr standen, entschied sich die Rennleitung dazu, das Qualifying aufgrund des engen Zeitplans in Monza nicht mehr zu starten. Auch Goethe durfte trotz seines Unfalls jubeln: Der Deutsch-Däne schnappte sich kurz vor dem Abflug mit 1:38.909 Minuten die Bestzeit und startet das Hauptrennen in Monza somit von der Poleposition.

Caio Collet wird Zweiter, Paul Aron startet am Sonntag vom dritten Rang. Jonny Edgar erreicht die vierte Startposition, gefolgt vom neuen Champion Bortoleto. Gabriele Mini fährt die sechstschnellste Zeit vor Zak O'Sullivan und Leonardo Fornaroli. Alle drei Trident-Autos starten damit unter den ersten Acht. Die Briten Luke Browning und Taylor Barnard komplettieren die Top-Zehn.

Bortoleto nicht mehr einzuholen

Die schärfsten Meisterschaftsverfolger von Bortoleto, der zweitplatzierte Paul Aron und der drittplatzierte Josep Maria 'Pepe' Marti, hatten vor dem Qualifying zwar noch eine rechnerische Chance auf den Meistertitel - allerdings hätten sie dafür auf die Poleposition fahren müssen. Denn dafür gibt es in der Formel 3 zwei Punkte.

Vor den beiden Rennen am Samstag (ab 9:40 Uhr) und Sonntag (ab 8:15 Uhr) liegt Bortoleto mit 144 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung. Der zweitplatzierte Aron hat 38 Punkte weniger und kann den Rückstand in den letzten beiden Saisonrennen, in denen nur noch 37 Zähler vergeben werden, nicht mehr aufholen.

Bortoleto überzeugte mit einer (fast) fehlerfreien Saison. Schon beim zweiten Rennwochenende in Australier übernahm der Brasilianer die Gesamtführung, die er kontinuierlich ausbaute. "Vielen Dank an alle, die mich in dieser Saison unterstützt haben, auch an alle in Brasilien", sagt der neue Formel-3-Meister. "Wir geben weiter Gas!"

Mit seinem Titelgewinn reiht sich Bortoleto in die Liste großer Talente ein: McLaren-Pilot Oscar Piastri krönte sich in der Saison 2020 zum Formel-3-Meister. In der GP3-Serie, der Vorgängerserie der heutigen FIA Formel 3, feierten auch Esteban Ocon (2015), Charles Leclerc (2016) und George Russell (2017) den Titelgewinn.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.