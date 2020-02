David Schumacher steigt 2020 in die Formel 3 auf

Der Formel-1-Unterbau ist um einen weiteren Schumacher reicher. David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, steigt 2020 in die Formel 3 auf und wird dort für das Charouz-Team an den Start gehen. Damit tritt David eine Stufe unter seinem Cousin Mick an, der erneut in der Formel 2 fahren wird.

Der 18-Jährige kommt aus der italienischen Formula Regional European Championship, wo er mit vier Saisonsiegen Gesamt-Vierter wurde. Für das Team nahm er 2019 bereits am Macau-Grand-Prix teil, nachdem er zuvor bereits ein Wochenende für Campos in der Formel 3 absolvieren durfte - als Ersatz des in Monza spektakulär verunglückten Alexander Peroni.

"Ich bin glücklich und dankbar, dass ich mit Charouz den Vollzeit-Schritt in die Formel 3 machen kann", sagt Schumacher. "Die zwei Rennen am Ende des Vorjahres waren eine gute Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Ich konnte mehr über das Auto lernen, was sehr wertvoll ist, da wir nur wenig Trainingsmöglichkeiten an einem Wochenende bekommen."

"Ich denke, dass wir in dieser Saison noch einen weiteren Schritt nach vorne machen können. Ich werde versuchen, so weit vorne wie möglich anzukommen", so Schumacher weiter.

Seine Teamkollegen werden der Finne Niko Kari (20), der bereits in seine fünfte Saison auf Formel-3-Niveau geht, und der Brasilianer Igor Fraga sein. Der 21-Jährige hatte seine Karriere im eSport-Bereich gestartet und nach seinem Wechsel in den "echten" Motorsport bereits beachtliche Erfolge erzielt.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.