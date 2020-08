David Schumacher wechselt zu Carlin - Landsmann ersetzt Sophia Flörsch

David Schumacher hat in der Formel 3 eine neue sportliche Heimat gefunden. Der Sohn von Ralf Schumacher wird die letzten drei Rennwochenenden der Saison 2020 in Spa-Francorchamps, Monza und Mugello für das britische Team Carlin bestreiten.

Bei den ersten zwölf Saisonrennen war David Schumacher für den tschechischen Rennstall Charouz gefahren. Nach einer sportlich enttäuschenden Saison, in der er bisher noch keinen Meisterschaftspunkt gewonnen hat, hatte der 18-Jährige nach den Rennen in Barcelona die Trennung von seinem bisherigen Team bekanntgegeben.

Bei Carlin übernimmt David Schumacher das Auto mit der Startnummer 27, welches bei den ersten drei Saisonstationen von Enaam Ahmed und anschließend von Ben Barnicoat und Leo Pulcini gefahren wurde.

Eine Veränderung gibt es an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps auch beim Team Campos. Andreas Estner übernimmt dort das Cockpit von Sophia Flörsch, die in Vorbereitung ihres Starts bei den 24 Stunden von Le Mans am parallel stattfindenden 4-Stunden-Rennen der European-Le-Mans-Series in Le Castellet teilnimmt.

Der 20-jährige Münchener Estner hatte in der Saison 2019 16 Formel-3-Rennen für den Schweizer Rennstall Jenzer bestritten, war dabei aber nicht in die Punkte gefahren.

Einen Cockpittausch gab es vor den Rennen in Spa auch bei Hitech. Dort übernimmt der Franzose Pierre-Louis Chovet das Auto des Briten Max Fewtrell. Unbekannt ist aktuell hingegen noch, wer dritter Fahrer von Charouz sein wird.

