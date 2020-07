F3 Spielberg 2020: Erstes Rennen wegen starkem Regen abgebrochen

Wegen starkem Regen wurde am Samstag das dritte Saisonrennen der Formel 3 2020 auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg nach 14 von geplanten 24 Runden abgebrochen. Als Sieger wurde Polesetter Frederik Vesti (Prema) gewertet, auf den Rängen zwei und drei landeten die beiden Deutschen Lirim Zendeli und David Beckmann (beide Trident).

David Schumacher (Charouz) fuhr auf Rang zwölf, der Österreicher Lukas Dunner (MP Motorsport) wurde 16. und Sophia Flörsch (Campos) kam auf Position 19. Da weniger als 75 Prozent der ursprünglich geplanten Renndistanz absolviert wurden, werden nur halbe Meisterschaftspunkte vergeben.

Bei einsetzendem Regen gingen die meisten Fahrer auf profilierten Reifen ins Rennen. Lediglich in Hinterfeld pokerten einige Fahrer mit Slicks, doch schon während der Aufwärmrunde wurde klar, dass dies ein Fehler war, denn die Strecke war zu nass.

Erst zweimal Safety-Car, dann rote Flagge

Zendeli gelang von Position vier aus der beste Start. In der ersten Runde griff er Vesti an, doch der Däne setze sich durch. Dahinter fiel Beckmann von Startplatz zwei zunächst auf Rang vier zurück, eroberte schnell aber wieder den Platz auf dem Podium.

Ergebnisse Spielberg 2

Mit jeder Runde wurde der Regen stärker und die Bedingungen immer schwieriger. Zwei Mal musste nach Zwischenfällen das Safety-Car auf die Strecke fahren und das Feld neutralisieren. Da keine Wetterbesserung in Sicht war, zeigte die Rennleitung schließlich die rote Flagge. Etwa zehn Minuten später folgte die Entscheidung, das Rennen nicht mehr neu zu starten.

Für Vesti ist es der erste Sieg in der Formel 3, Zendeli fuhr auf seiner Paradestrecke zum ersten Mal auf das Podium. Auch Beckmann stand zum ersten Mal in der Formel 3 auf dem Podium, allerdings hatte er in der Vorgängerserie GP3 2018 bereits drei Rennen gewonnen.

Schumacher, der nach dem Qualifying zunächst auf Position 22 gewertet wurde, ging von Startplatz 17 ins Rennen. Der Grund: Im Qualifying war ihm zunächst seine schnellste Runde gestrichen worden, weil er angeblich die Track Limits missachtet hatte. Nach nochmaliger Ansicht der Runde revidierten die Sportkommissare am Freitagabend jedoch ihre Entscheidung.

Der zweite Lauf am zweiten Rennwochenende der Saison 2020 in Spielberg steht am Sonntag (12. Juli) um 9:45 Uhr auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von GP2/LAT.