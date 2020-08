Formel 3 Barcelona 2020: Pole für Sargeant - Beckmann und Zendeli Top 10

Logan Sargeant (Prema) hat in der Formel 3 einen Lauf. Der in der Meisterschaft Führende war am Freitag beim Qualifying des sechsten Rennwochenendes der Saison 2020 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya der Schnellste und wird damit zum dritten Mal in Folge beim ersten Rennen des Wochenendes auf der Pole-Position stehen.

Sargeants schnellste Rundenzeit von 1:32.974 Minuten war 0,111 Sekunden schneller als die von HWA-Pilot Jake Hughes, der sich am Samstag mit dem US-Amerikaner die erste Startreihe teilen wird. Aus Reihe zwei starten mit Liam Lawson (Hitech) und Oscar Piastri (Prema) zwei Fahrer aus dem Kreise der Meisterschaftsanwärter.

Ergebnisse Barcelona

Bester Deutscher war einmal mehr David Beckmann (Trident), der auf Rang sieben landete. Der zweimalige Saisonsieger hatte die Zeitenliste kurzzeitig angeführt, am Ende fehlten ihm aber 0,345 Sekunden auf die Pole-Zeit von Sargeant. Sein Teamkollege Lirim Zendeli, der am vergangenen Sonntag in Silverstone knapp seinen ersten Sieg in der Formel 3 verpasst hatte, fuhr auf Position zehn.

Damit waren Beckmann und Zendeli einmal mehr mit einigem Abstand die besten der Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum. Der Österreicher Lukas Dunner (MP Motorsport) fuhr auf Rang 20. Für David Schumacher (Charouz, 26.) und Sophia Flörsch (Campos, 29.) endete das Qualifying mit enttäuschenden Ergebnissen.

Das erste Rennen der Formel 3 in Barcelona wird am Samstag (15. August) um 10:25 Uhr gestartet, das zweite folgt am Sonntag (16. August) um 9:45 Uhr.

