Formel 3 Imola 2024: Deutscher Doppelsieg nach Strafenchaos

Das Ergebnis des Sprintrennens der Formel 3 in Imola wurde nachträglich durch Entscheidungen der Sportkommissare gehörig durcheinander gewirbelt und lautet nun: Deutscher Doppelsieg durch Oliver Goethe (Camops) vor Tim Tramnitz (MP Motorsport)!

Die gegen beide Fahrer verhängten Zeitstrafen von je fünf Sekunden wegen Vergehen hinter dem Safety-Car wurden nach dem Rennen zurückgenommen. Dafür wurde der zuvor als Rennsieger gewertete Noel Leon (Van Amersfoort) nachträglich bestraft, wodurch Goethe und Tramnitz auf die Plätze eins und zwei vorrückten.

Goethe hatte das Rennen zuvor auf der Strecke gewonnen, war aber durch die Strafe hinter Leon zurückgefallen. Sowohl Goethe als auch Tramnitz wurde vorgeworfen, während einer der insgesamt fünf Safety-Car-Phasen gegen Artikel 40.7 des Sportlichen Reglements der Formel 3 verstoßen zu haben, da sie hinter dem Safety-Car die Mindestzeit nicht eingehalten hätten.

Die Auswertung der Zeitnahme ergab jedoch in beiden Fällen, dass dies nicht der Fall war, weshalb die Strafen gegen die beiden Deutschen zurückgenommen wurden. Für Goethe war es der zweite Sieg in der Formel 3, für Tramnitz in seinem siebten Rennen das bisher beste Ergebnis.

Bei Leon hingegen stellten die Sportkommissare fest, dass er beim Neustart nach einer Safety-Car-Phase in Kurve 17 Schlangenlinien gefahren war, um seine Reifen aufzuwärmen. Dies war jedoch vom Rennleiter in der Fahrerbesprechung untersagt worden. Eine nachträgliche Zeitstrafe von fünf Sekunden war die Folge, wodurch Leon auf den dritten Platz zurückfiel.

In Folge des neuen Rennergebnisses belegt Tramnitz nach sieben von 20 Sekunden mit 30 Punkten Rang fünf der Gesamtwertung, wobei sein Rückstand auf die Tabellenspitze nur sieben Punkte beträgt. Goethe ist mit 22 Punkten Gesamtsiebter. Die beiden Deutschen gehören seit dieser Saison zum Nachwuchsprogramm von Red Bull.

