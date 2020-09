Formel 3 Monza 2020: Zahlreiche Strafen nach chaotischem Qualifying

Nicht weniger als neun der 30 Fahrer im Feld der Formel 3 wurden nach dem Qualifying in Monza am späten Freitagabend von den Sportkommissaren mit Rückversetzungen in der Startaufstellung bestraft.

Lirim Zendeli, David Beckmann, Ollie Caldwell (alle Trident), Theo Pourchaire, Alexander Smoljar, Sebastian Fernandez (alle ART) sowie Pierre-Louis Chovet (Hitech) werden um fünf Plätze zurückversetzt.

Ergebnisse Monza

Alle sieben Fahrer waren nach Ansicht der Sportkommissare vor Kurve 11 unnötig langsam gefahren, was nachfolgende Fahrer zum Abbremsen zwang und eine potenziell gefährliche Situation heraufbeschwor.

Smoljar erhielt wegen eines weiteren Vergehens dieser Art vor Kurve 2 eine zusätzliche Strafversetzung von drei Plätzen. Zendeli muss sogar insgesamt zehn Plätze weiter hinten starten, denn er hatte zusätzlich Liam Lawson (Hitech) vor Kurve 2 behindert.

Je drei Plätze weiter nach hinten geht es für die beiden Prema-Piloten Oscar Piastri und Frederik Vesti. Sie hatten, nebeneinander fahrend, Jake Hughes (HWA) auf einer schnellen Runde behindert.

Durch die Flut an Strafen wird nun Lawson im ersten Rennen um 10:25 Uhr von der Pole-Position starten. Neben ihm wird Matteo Nannini (Jenzer) in der ersten Startreihe stehen. Dahinter folgen Hughes, Calan Williams (Jenzer) und Logan Sargeant (Prema).

Pourchaire, der im Qualifying die schnellste Zeit gefahren war, geht von Position sechs ins Rennen. Dahinter werden sich Igor Fraga (Charouz), Alex Peroni (Campos), Vesti, Beckmann, Smoljar und Zendeli einreihen.

