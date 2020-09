Formel-3-Pilot glaubt: Mugello wird im Rennen "nicht so ein Spaß"

Die Nachricht der Aufnahme von Mugello in den Rennkalender der Formel 1 2020 (und auch der Nachwuchsserien Formel 2 und Formel 3) zauberte vielen Fahrern ein Lächeln ins Gesicht. Der Kurs in der Toskana mit seinen schnellen Kurven und Höhenunterschieden ist bei den Piloten sehr beliebt. So meinte Mark Webber nach einem Test im Jahr 2012 einmal, zehn Runden in Mugello seien genau so befriedigend wie 1.000 Runden in Abu Dhabi.

Doch ob am 12. und 13. September die Zuschauer genau so auf ihre Kosten kommen werden, daran hat der deutsche Formel-3-Pilot Lirim Zendeli so seine Zweifel. "Ich bin ehrlich: Ich glaube im Rennen ist das nicht so ein Spaß", sagt Zendeli im Interview mit 'Sky'.

Der Bochumer kennt Mugello aus der Formula Regional European, mit der er 2019 in Mugello gefahren und zweimal auf Rang zwei kam - jeweils hinter David Schumacher.

"Man hat zwar eine lange Gerade, aber die ganzen Kurvenkombinationen, die darauf folgen, sind schnelle Schikanen und ein paar Vollgas-Kurven, wo man nicht wirklich hinterher fahren kann", analysiert Zendeli den Kurs. "Ich glaube nicht, dass es da viele Überholmanöver geben wird. Es sei denn, es regnet."

Dass Mugello für die Fahrer grundsätzlich eine der besten Strecken ist, dem will aber auch der 20-Jährige nicht widersprechen. "Für den Fahrer, im Quali alleine fahrend, ist das eine Mega-Strecke."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.