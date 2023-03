Formel 3 plus zwei Juniorserien: Wird der Macau-GP 2023 zum Formel-Festival?

Audio-Player laden

Seit dem Ausbruch des Coronavirus im Jahr 2020 fristet der einst ruhmreiche Macau-Grand-Prix ein Schattendasein. Die FIA-Weltcups von Formel 3 und GT3 verabschiedeten sich aus der chinesischen Sonderverwaltungszone, nicht zuletzt wegen der restriktiven Einreisebestimmungen. Für die Jubiläumsausgabe 2023 ist etwas Besonderes geplant.

Denn nicht nur die Formel 3 soll in die Zockermetropole zurückkehren. Es könnte ein ganzes Formel-Festival geben. Deshalb verhandelt die chinesische Agentur "Top Speed", die die Formula-Regional-Middle-East (FRMEC) und die Formel-4-Serie der Vereinigten Arabischen Emirate (F4 UAE) organisiert, derzeit mit den Organisatoren.

"Bei jedem Jubiläum gibt es ein Doppelwochenende", erklärt Top-Speed-Chef Davide de Gobbi gegenüber 'Autosport'. "Da sie zusätzliche Streckenzeit zur Verfügung haben, sind sie auf der Suche nach Support-Events, die sie normalerweise an lokale Rennen vergeben. Wir sind an sie herangetreten, um zu sehen, ob sie an F4 und FRMEC interessiert sind".

Macau-Jubiläum: Immer was Besonderes

"Wir sind in Gesprächen, um beides zu organisieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir 25 bis 28 Autos für beide Rennen haben werden". Der Macau Grand Prix findet 2023 zum 70. Mal statt und ist für zwei Wochenenden Mitte November angesetzt. Bereits das letzte Jubiläum im Jahr 2013 wurde in der Zockermetropole mit einem Double-Header gefeiert.

Damals waren unter anderem die nationalen beziehungsweise regionalen Ableger des VW-Scirocco-R-Cup, der Lamborghini-Super-Trofeo und der Formel-Masters am Start. Doch während über mögliche Rahmenrennen von FRMEC und F4 UAE noch verhandelt wird, ist auch ein Start der Formel 3 noch nicht in Stein gemeißelt.

Zwar würden sich für fünf Formel-3-Teams (Prema, MP, Hitech, Van Amersfoort und PHM) Synergien ergeben, falls das angedachte Formel-Festival zustande kommt. Schließlich sind diese Teams auch in der FRMEC und der F4 UAE am Start. Logistische Herausforderungen könnten dem Projekt jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

Francois Sicard, FIA-Direktor für Formel-Strategie und -Betrieb und ehemaliger DAMS-Teamchef, sagt zu 'Autosport': "Wir arbeiten an dem Projekt, was nicht einfach ist, weil es früher ein anderes Konzept war. Wir hatten verschiedene Formel-3-Meisterschaften und Macau war wie ein Finale mit den besten Fahrern aus jeder Meisterschaft".

Formel-3-Comeback? Logistische Herausforderung

"Wir versuchen zu sehen, wie wir es organisieren können, denn es gibt immer noch Interesse und Lust auf dieses Rennen. Wir müssen einige logistische Probleme lösen, denn Macau ist im November, die Formel-3-Teams wollen ihre Wintertests machen und die Motoren müssen überholt werden. Es ist also eine knifflige Situation".

Richard Verschoor gewann den letzten Formel-3-Weltcup in Macau 2019 Foto: Alexander Trienitz

Auch finanzielle Aspekte spielen eine Rolle. Subventionen für die Luftfracht wie zu "alten" Formel-3-Zeiten gibt es bis 2018 nicht mehr. In der Kostenfrage sucht Sicard ebenfalls nach einer Lösung. Die Nachwuchsfahrer, die über ihre Förderer und Sponsoren ohnehin ihren Teil zum Teambudget beitragen, könnten die Situation entspannen.

Ein Team hat gegenüber 'Autosport' angedeutet, dass einige der aktuellen Formel-2-Piloten daran interessiert sein könnten, beim Macau-Grand-Prix in einer kleineren Kategorie zu starten. Wegen der COVID-Pandemie waren viele von ihnen noch nie in Macau. Dies würde auch zu einer gewissen Rotation der Teams in allen drei Kategorien führen.

Die "neue" Formel 3 ist bisher erst im Jahr 2019 in Macau an den Start gegangen. Schon damals nahm mit dem Briten Callum Ilott ein Gaststarter aus der Formel 2 teil. Den prestigeträchtigen Sieg sicherte sich damals Richard Verschoor (MP Motorsport) vor Jüri Vips (Hitech-GP) und Logan Sargeant (Carlin).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.