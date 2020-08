Formel 3 Silverstone 2020: Pole für Sargeant - Beckmann bester Deutscher

Prema-Pilot Logan Sargeant hat sich am Freitag im Qualifying der Formel 3 am fünften Rennwochenende der Saison 2020 in Silverstone die Pole-Position gesichert. Wie schon vor sieben Tagen an gleicher Stelle war der US-Amerikaner in Zeittraining der Schnellste. Seine Bestzeit von 1:45.063 Minuten war 0,234 Sekunden schneller als die von Liam Lawson (Hitech). Der Neuseeländer hatte vor Wochenfrist das erste Rennen in Silverstone gewonnen

Bester der deutschsprachigen Teilnehmer war David Beckmann (Trident). Nach der Bestzeit im Freien Training am Vormittag hatte der zweimalige Saisonsieger auch im Qualifying lange im Vorderfeld gelegen, ehe er am Ende auf Rang acht verdrängt wurde.

Ergebnisse Silverstone 2

Nach einer roten Flagge kam es in den letzten gut vier Minuten des Qualifyings zu einem Schlusssprint, bei dem die Zeiten am Ende purzelten und Beckmann zurückfiel. Sein Teamkollege und Landsmann Lirim Zendeli fuhr als Zehnter ebenfalls unter die Top 10 der Startaufstellung.

Schumacher mit Flugeinlage

Lediglich auf Rang 22 kam David Schumacher (Charouz). Der Sohn von Ralf Schumacher hatte im Freien Training für eine spektakuläre Szene gesorgt, als er in der Chapel-Kurve von der Strecke abgekommen war, auf einem Randstein abgehoben und bei der Flugeinlage die Vorderradaufhängung seines Autos beschädigt hatte.

Noch schlechter lief es im Qualifying für den Österreicher Lukas Dunner (MP Motorsport) und Sophia Flörsch (Campos), die auf den Positionen 28 und 29 im Feld der 30 Starter landeten.

Einen schwierigen Tag erlebte auch der Meisterschaftsführende Oscar Piastri (Prema). Nachdem er im Freien Training aufgrund technischer Probleme nur drei Runden gefahren war, lief sein Auto auch im Qualifying nicht rund. Zweimal blieb der Renault-Junior auf der Strecke stehen.

Hartnäckige Probleme bei Piastri

Beim ersten Mal schaffte er es nach Hilfe durch die Streckenposten in die Box zurück, doch wegen dieser Aktion leitete die Rennleitung eine Untersuchung gegen ihn ein. Als er später erneut auf die Strecke fuhr, kam er nur wenige Kurven weit, ehe das Auto erneut stehen blieb. Das sorgte für die rote Flagge.

Das erste Rennen der Formel 3 am fünften Rennwochenende der Saison wird am Samstag (8. August) um 10:25 Uhr gestartet, das zweite am Sonntag (9. August) um 9:45 Uhr (jeweils MESZ).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.