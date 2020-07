Formel 3 Spielberg 2020: David Beckmann fährt in Startreihe eins

David Beckmann (Trident) wird beim dritten Rennen der Formel-3-Saison 2020 am Samstag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg aus der ersten Reihe starten. Der Deutsche fuhr am Freitag im Qualifying auf Position zwei und musste sich dabei nur Prema-Pilot Frederik Vesti geschlagen geben - um gerade einmal 0,123 Sekunden.

Beckmanns Teamkollege und Landsmann Lirim Zendeli, der am Vormittag im Freien Training die schnellste Zeit gefahren war, kam hinter Logan Sargeant, Oscar Piastri (beide Prema) und Theo Pourchaire (ART) auf Rang sechs und wird damit das erste Rennen aus der dritten Reihe in Angriff nehmen.

Ergebnisse Spielberg 2

Sophia Flörsch (Campos) und David Schumacher (Charouz) zeigten sich im Vergleich zum ersten Rennwochenende formverbessert, konnten im Gegensatz zu ihren Landsleuten Beckmann und Zendeli das Tempo der Schnellsten im Qualifying aber nicht mitgehen.

Flörsch, die einzige Dame im Feld, platzierte sich auf Position 20. Der Sohn von Ralf Schumacher fuhr auf Rang 22 und wird damit in der Startaufstellung des ersten Rennens direkt hinter seiner Landsfrau stehen. Der Österreicher Lukas Dunner (MP Motorsport) landete auf Position 15 genau mitten im Feld der 30 Teilnehmer.

Aufgrund von zwei roten Flaggen war das Qualifying der Formel 3 ein wenig zerfahren. Nach gut zwölf Minuten war Sebastian Fernandez (ART) in Kurve 7 abgeflogen. Besonders ärgerlich für ihn: Zu diesem Zeitpunkt führte er das Klassement an, wurde dann aber noch bis auf Rang neun durchgereicht. 4:48 Minuten vor dem Ende musste dann Igor Fraga (Charouz) sein Auto mit technischen Problemen auf der Start-Ziel-Gerade abstellen.

Das erste Rennen der Formel 3 am zweiten Rennwochenende in Spielberg wird am Samstag um 10:25 Uhr gestartet, Rennen 2 folgt am Sonntag ab 09:45 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.