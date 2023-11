Formel-3-Weltcup: Luke Browning mit überlegter Start-Taktik zum Sieg?

Luke Browning feiert beim Macau-Grand-Prix 2023 einen dominanten Start-Ziel-Sieg. Der Hitech-Pilot geriet nur zweimal in Bedrängnis: beim regulären Start und nach der Safety-Car-Phase, als die Konkurrenz jeweils einen Angriff startete, den der Williams-Junior erfolgreich abwehren konnte. Beim Anbremsen auf die Lisboa-Kurve verteidigte sich Browning beide Male auf der Innenseite - aus gutem Grund!

"Ich habe mir jeden Start in Macau noch einmal angeschaut, und dieser schien derjenige mit der höchsten Erfolgsquote zu sein", sagt der glückliche Macau-Sieger im Gespräch mit Motorsport.com. Und: Beim Neustart nach der Unterbrechung, die nach dem heftigen Feuerunfall von Paul Aron notwendig war, beschleunigte Browning erst kurz vor der Ziellinie.

"Es ist eine sehr lange Gerade. Ich wollte sie nicht noch länger machen. Also habe ich so spät wie möglich Gas gegeben", verrät der frisch gebackene Formel-3-Weltmeister. "Bei langsamen Geschwindigkeiten ist der Windschatten geringer. Alles, was ich gemacht habe, war also sehr kalkuliert."

"Ich habe versucht, sie aus der letzten Kurve heraus abzuhängen, aber ich denke, dass die Geraden so lang sind, dass man in Kurve 3 immer jemanden neben sich hat", so Broning. "Aber das ist die Magie von Macau, man muss spät bremsen."

Dennoch ging der Hitech-Pilot vor allem auf kalten Reifen ein hohes Risiko ein, um sich vor der Konkurrenz zu halten. "Ich glaube, ich habe einfach mehr riskiert, um ehrlich zu sein", vermutet er. "Aber das Risiko hat sich gelohnt, denn wenn man diese Lücke überwindet, bricht man natürlich das DRS."

"Das in der ersten Runde zu durchbrechen, ist also absolut entscheidend, um niemanden im Nacken zu haben. Und genau das war mein Ziel", sagt Browning, der sich bereits in der ersten Runde des Rennens von der Konkurrenz absetzen konnte. "Glücklicherweise haben wir es geschafft und ich bin sehr zufrieden. Es ist sehr befriedigend, meinen Namen auf der Siegerliste zu sehen. Es fühlt sich surreal an."

Mit Bildmaterial von Macau GP.