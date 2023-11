Formel-3-Weltcup Macau 2023: Browning wandelt Pole in Quali-Sieg um

Luke Browning triumphiert im Qualifikationsrennen des Formel-3-Weltcup 2023 in Macau. Der Williams-Junior startete von der Pole und feiert einen dominanten Start-Ziel-Sieg. Hinter dem Briten konnte Hitech-Teamkollege Alex Dunne bei seinem ersten Rennen im Formel-3-Boliden den zweiten Platz einfahren. Gabriele Mini komplettiert das Podium.

"Das Auto war großartig", jubelt Browning, der sich bei seinem Hitech-Team für die großartige Arbeit bedankte. "Das Auto war schon das ganze Wochenende gut. Das zeigt auch die Tatsache, dass Alex zusammen mit mir auf dem Podium steht!"

Dino Beganovic (Prema) belegte die vierte Position, gefolgt von den beiden MP-Teamkollegen Dennis Hauger und Mari Boya. Paul Aron (Prema) wird Siebter. Pepe Marti (Campos), Isack Hadjar (Hitech GP) und Zane Maloney (Carlin) komplettieren die Top-Zehn.

Mini setzt Browning unter Druck

Das Qualifikationsrennen des Formel-3-Weltcup startete mit Verspätung, nachdem es im FIA-GT-Weltcup einen heftigen Unfall gegeben hatte und die Streckenbegrenzung repariert werden musste. Das hinderte Browning nicht daran, seine Poleposition nach dem Rennstart in die Führung umzuwandeln.

Allerdings musste sich der Williams-Junior auf den ersten Metern gegen die Attacken von Mini erwehren, der sich in der Mandarin-Kurve auf der Außenseite neben den Briten setzte und bei der Anfahrt zur Lisboa-Kurve einen Angriff startete. Browning behielt einen kühlen Kopf, "bremste so spät wie möglich" und baute seine Spitzenposition nach der ersten Runde auf über zwei Sekunden aus.

"Es war kein einfaches Rennen", sagt Mini, der mehrfach nach der Führung griff, seine Attacken allerdings nicht durchsetzen konnte. "Am Ende habe ich es nicht geschafft. Der dritte Platz ist ein guter Startplatz für morgen. Wir haben eine gute Pace, deshalb gehe ich sehr zuversichtlich in das morgige Rennen."

Alex Dunne mit guter Leistung

In der zweiten Runde wurde Dan Ticktum (Carlin) von Ugo Ugochukwu (Trident) beim Anbremsen auf die Lisboa-Kurve in die Streckenbegrenzung geschickt, weshalb zum einzigen Mal das Safety-Car auf die Strecke kam. Beim Restart nutzte Dunne seine Chance, um Mini zu überholen und die zweite Position zu übernehmen.

Alex Dunne fährt in Macau bisher ein starkes Wochenende Foto: Macau GP

"Ich hatte einen guten Restart und konnte den zweiten Platz übernehmen", lautet die zufriedenstellende Bilanz von Dunne, der bis vor wenigen Wochen noch gar nicht wusste, dass er in diesem Jahr beim legendären Macau-Grand-Prix am Start sein wird.

Kein Deutscher in den Top-Zehn

In der Folge erlebten die Zuschauer ein ereignisloses Rennen, das Browning an der Spitze kontrollierte. Am Ende landete Hitech-Teamkollege Dunne mit einem Rückstand von 2,097 Sekunden auf dem zweiten Platz. Mini folgte mit weiteren 2,3 Sekunden auf der dritten Position.

Aus deutscher Sicht lief das Qualifikationsrennen durchwachsen: Sophia Flörsch (Van Amersfoort) landete immerhin auf dem 15. Platz, während Oliver Goethe (Campos) nach einem Ausrutscher in der Startphase das Rennen lediglich auf dem 21. Gesamtrang beendete.

Das Hauptrennen des Formel-3-Weltcup, das Browning nach seinem Sieg im Qualirennen von der Pole starten wird, startet am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr deutscher Zeit.

Mit Bildmaterial von Macau GP.